INS: Producția industrială a scăzut cu 1,1% în primele 11 luni

Producția industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, producția industrială (serie brută) a scăzut ca urmare a declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-1,4%) și industria extractivă (-1,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,1%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mică cu 0,5%, din cauza scăderilor înregistrate de industria extractivă (-1,1%) și industria prelucrătoare (-0,7%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,5%.

Conform INS, în luna noiembrie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut față de luna precedentă cu 6,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-7,6%) și industriei extractive (-2,7%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 3,9%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mică în noiembrie față de octombrie cu 0,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate în cele trei sectoare industriale: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,5%), industria extractivă (-0,6%) și industria prelucrătoare (-0,4%).

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 2,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,6%) și industria extractivă (-0,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,5%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 1,4%, respectiv cu 0,4%.