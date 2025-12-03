INS: Rata șomajului a scăzut la 5,9%, în octombrie

Rata șomajului în luna octombrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna septembrie 2025, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2025 a fost de 487.300 persoane: în scădere față de luna precedentă (497.400 șomeri în luna septembrie); în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent (463.700 șomeri în luna octombrie 2024).

Pe sexe, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,8% în cazul celor de sex feminin).

Potrivit INS, reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie – septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna octombrie 2025 (4,7% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor).

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,5% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna octombrie 2025.