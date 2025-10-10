INS: Sacrificările de porcine și păsări au crescut, în august; scăderi la ovine, caprine și bovine

Numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au înregistrat creșteri la porcine și la păsări și au scăzut la bovine și la ovine și caprine, în august 2025, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, relevă datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, la sacrificări, au fost consemnate în august 42.000 de bovine (vs 44.000 de capete, în august 2024), 301.000 de porcine (față de 298.000), 239.000 ovine și caprine (293.000, august anul trecut) și 30,84 milioane de păsări (29,007 milioane, cu un an în urmă).

De asemenea, la greutate în carcasă a acestora s-au înregistrat următoarele valori: la bovine – de 6.993 de tone vs 7.157 tone în august anul trecu), la porcine – de 26.021 de tone (față de 25.491 tone), la ovine și caprine – 3.430 de tone (față de 4.138 de tone) și la păsări – de 50.669 de tone (comparativ cu 47.779 tone).

Raportat la luna iulie 2025, în august, anul curent, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au urcat la bovine și la porcine, iar la ovine și caprine și la păsări au scăzut.

Datele, care se referă la sacrificările exclusiv pentru consum, s-au obținut prin cercetări statistice exhaustive, efectuate de INS, pentru unitățile industriale specializate (abatoare), iar pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.