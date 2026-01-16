INS: Sporul natural al populației României s-a menținut negativ și în noiembrie 2025

Sporul natural s-a menținut negativ (-7.504) și în luna noiembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

”În luna noiembrie 2025, s-au înregistrat certificate de naștere pentru 11.085 copii, în scădere cu 156 față de aceeași lună din anul 2024. În primele 11 luni din 2025 s-au înregistrat 133.776 de certificate de naștere, în scădere cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului 2024. Sporul natural s-a menținut negativ în luna noiembrie anului trecut, numărul de decese depășind numărul nașterilor cu 7.504. În 2024, sporul natural a fost minus 8.337. În aceste condiții s-a menținut raportul între numărul nașterilor și al deceselor. Concret, la 10 nașteri s-au înregistrat 17 decese”, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, citat de INS.

Față de luna anterioară, în noiembrie 2025 numărul certificatelor de naștere a fost în scădere cu 2.443 (-18,1%) față de octombrie.

Pe de altă parte, numărul certificatelor de deces înregistrate în luna noiembrie 2025 a fost de 18.589 (9.614 pentru persoane de sex masculin și 8.975 pentru persoane de sex feminin), mai puțin cu 2.020 decese față de luna octombrie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 9,8% (-10,3% persoane de sex masculin și -9,2% persoane de sex feminin).

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna noiembrie 2025 a fost de 47, în scădere cu 23 față de luna octombrie 2025.

În luna noiembrie 2025, 42,3% (7.866 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 28,1% (5.217 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,8%, reprezentând 2.943 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (61 decese), 5-19 ani (34 decese) și 20-29 ani (79 decese).

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna noiembrie 2025 a scăzut cu 1.240 (-6,3%) față de luna noiembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 7 mai mic în luna noiembrie 2025 decât aceeași lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2025 (-7.504 persoane) cât și în luna noiembrie 2024 (-8.588 persoane).

În luna noiembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.289 persoane (4.720 persoane de sex masculin și 4.569 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.300 persoane (4.894 persoane de sex masculin și 4.406 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -4,7% în mediul urban (-5,4% în cazul persoanelor de sex masculin și -4,1% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu -7,7% în mediul rural (-7,1% în cazul persoanelor de sex masculin și -8,4% în cazul persoanelor de sex feminin).

Față de luna noiembrie 2024, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna noiembrie 2025 a fost mai mic cu 156 (-1,4%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024.

În luna noiembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.628 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.875 în luna noiembrie 2025.