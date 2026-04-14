INS: Sporul natural negativ al populației României s-a menținut în februarie

Populaţia României a înregistrat, în februarie 2026, un spor negativ, numărul deceselor înregistrate fiind de două mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, raportat la luna ianuarie 2026, în februarie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 9.874 de copii, în scădere cu 2.587 (-20,8%), în timp ce numărul certificatelor de deces a fost de 19.688, mai puţin cu 4.848. Dintre acestea, 10.039 au fost pentru persoane de sex masculin şi 9.649 pentru persoane de sex feminin. De asemenea, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an a fost de 61, în scădere cu opt, de la o lună la alta.

Pe ansamblu, în februarie 2026, sporul natural s-a menţinut negativ (-9.814), numărul deceselor înregistrate fiind de două ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În perioada analizată, 43% din totalul numărului de decese s-a consemnat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 27,9% la cele de 70-79 ani, iar 15,9% la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (76), 5-19 ani (33) şi 20-29 ani (68).

Potrivit sursei citate, în luna februarie a acestui an, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3.444 de căsătorii, în timp ce numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.543.

Datele INS relevă faptul că, la nivel comparativ februarie 2026 – februarie 2025, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii a fost 2,1% mai mic, cel al certificatelor de deces a scăzut cu 4,6%, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu două mai mic.

Sporul natural a fost negativ atât în luna februarie 2026 (-9.814 de persoane), cât şi în luna februarie 2025 (total de 10.559 de persoane).

Totodată, în mediul urban s-a raportat decesul a 9.650 de persoane (4.913 bărbaţi şi 4.737 femei), iar în mediul rural decesul a 10.038 de persoane (5.126 bărbaţi şi 4.912 femei).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu 3,4% în mediul urban, respectiv cu 5,8% în mediul rural.