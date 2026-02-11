Investitorii injectează miliarde în start-up-urile europene din domeniul AI și al apărării

Investitorii injectează miliarde de euro în start-up-uri europene din domeniul inteligenței artificiale și al apărării, susținând companii considerate esențiale pentru competitivitatea și securitatea economică a Europei, arată un articol publicat în ediția de marți a cotidianului Financial Times.

Potrivit companiei de analiză PitchBook, investițiile totale europene de tip ‘venture capital’ au crescut anul trecut cu 5%, ajungând la 66 de miliarde de euro, un maxim post-pandemie. Aceste creșteri au fost impulsionate de tranzacții importante pentru cele mai importante companii de inteligență artificială și apărare de pe continent.

Mai multe companii din aceste sectoare sunt în discuții pentru a atrage noi fonduri la evaluări mult mai mari, potrivit unor surse din apropierea discuțiilor. Printre aceste companii se numără și start-up-ul suedez de inteligență artificială Legora, care este în discuții pentru a atrage finanțare la o evaluare de aproximativ patru miliarde de dolari, mai mult decât dublu decât evaluarea de 1,8 miliarde de dolari atinsă în octombrie anul trecut. În sectorul tehnologiei de apărare, lansatorul de sateliți Isar Aerospace, cu sediul la Munchen, evaluat la un miliard de dolari, discută strângerea de noi fonduri semnificative.

Aceste discuții vin după ce producătorii germani de drone Helsing și Quantum-Systems au strâns aproape un miliard de euro în runde mari de finanțare derulate anul trecut.

‘Apărarea și inteligența artificială sunt două dintre cele mai populare sectoare, așa că nu este surprinzător faptul că acestea atrag multe dintre rundele mari de atragere de finanțare care au loc. Observăm un volum uriaș de investiții care au loc de ambele părți ale Atlanticului și ne așteptăm la o accelerare’, a declarat Aaron Archer, partener la firma de avocatură Cooley.

Potrivit PitchBook, investitorii de tip ‘venture capital’ și companiile profită și de faptul că piețele bursiere sunt în creștere pentru a-și vinde pozițiile sau pentru a încasa bani atunci când start-up-urile sunt vândute, așa-numitele ieșiri fiind, de asemenea, în creștere.

Anul trecut, tranzacțiile care au avut legătură cu inteligența artificială au reprezentat peste 35% din totalul tranzacțiilor europene de tip ‘venture capital’, în valoare de 23,5 miliarde de euro. Este vorba de o creștere de la 17,7 miliarde de euro pentru astfel de tranzacții în 2024.

Creșterile evaluărilor în Europa reflectă o tendință similară din SUA, ridicând îngrijorări că evaluările umflate ale unor companii private de tehnologie s-au detașat de realitatea comercială. Șeful Google DeepMind, Demis Hassabis, a avertizat că exuberanța în anumite părți ale industriei inteligenței artificiale pare din ce în ce mai mult ‘ca o bulă speculativă’.

În afara inteligenței artificiale, start-up-urile europene axate pe apărare și tehnologii conexe au înregistrat o creștere a investițiilor de 55% de la an la an, până la un record de 8,7 miliarde de dolari în 2025, potrivit Fondului de Inovare al NATO și grupului de cercetare Dealroom.

Sander Verbrugge, partener la Fondul de Inovare al NATO, care a strâns un miliard de euro pentru a investi în start-up-uri din domeniul apărării și ‘deep tech’, a declarat că avansul semnificativ din întregul sector este o dovadă că ‘ecosistemul se maturizează’.

Cifrele reprezintă cea mai recentă dovadă a interesului puternic al investitorilor față de start-up-urile europene din domeniul apărării, securității și rezilienței de la începutul războiului din Ucraina, acum aproape patru ani.