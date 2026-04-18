Ivan: Am obținut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale a României

România a obținut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook, după o întâlnire la Washington cu ministrul american al Energiei, Chris Wright, la care a fost prezent și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘La Washington, alături de ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, am obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group – Ministerul de Finanțe – Transgaz. Împreună cu colegul meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, am avut un dialog substanțial la Departamentul Energiei din Statele Unite despre cum transformăm parteneriatul puternic pe care îl avem deja cu Statele Unite în cât mai multe avantaje reale pentru România: investiții, stabilitate și prețuri mai mici la gaze și energie pentru români. Îi mulțumesc omologului meu, Chris Wright, pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România’, a scris Ivan.

O delegație ministerială condusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în această săptămână la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii.