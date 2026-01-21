Japonia: Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită miercuri

Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită miercuri în Japonia, a anunțat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), marcând prima dată când centrala Kashiwazaki-Kariwa este repornită de la dezastrul de la Fukushima din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor japoneze, relatează AFP și Reuters.

‘Facem pregătiri pentru repornirea reactorului’ numărul 6 de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, situată la nord de Tokyo, și ‘intenționăm să-l repornim după ora 19:00’ (10:00 GMT), a declarat Tepco într-un comunicat.

Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume, având șapte reactoare, capabilă să producă 8,2 gigawați de electricitate atunci când funcționează la capacitate maximă.

Repornirea fusese planificată pentru 20 ianuarie însă a fost amânată, deoarece TEPCO a investigat o defecțiune a alarmei. Miercuri dimineață, echipamentul în cauză funcționa normal, a declarat TEPCO.

Se așteaptă ca reactorul nr. 6 să-și reia funcționarea comercială, crescând alimentarea cu energie electrică în zona Tokyo – cea mai aglomerată din Japonia – până la sfârșitul lunii februarie. Se așteaptă ca reactorul nr. 7 să fie pus în funcțiune în jurul anului 2030, iar altele ar putea fi dezafectate.

Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa aduce numărul total de reactoare din Japonia repornite în prezent la 15, din cele 33 de reactoare care rămân operaționale după oprirea întregului parc de 54 de reactoare din Japonia în urma dezastrului de la Fukushima Daiichi din 2011.

Premierul japonez Sanae Takaichi susține construirea de noi reactoare, în special reactoare modulare mici de ultimă generație (SMR), guvernul anunțând recent o nouă schema de finanțare publică pentru a accelera reîntoarcerea la energia nucleară.

Repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, prima centrală operată de TEPCO redeschisă de la dezastrul de la Fukushima, reprezintă un test major pentru întreaga industrie nucleară japoneză, în condițiile în care șase reactoare operate de alte companii, inclusiv Chubu Electric Power Co, așteaptă decizii de reglementare cu privire la posibila lor repornire.