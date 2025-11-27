Jianu (IMM România): Este esențială susținerea investițiilor în economia verde

Susținerea investițiilor în economia verde și reducerea taxelor și impozitelor sunt esențiale pentru impulsionarea economiei locale și promovarea inovării ca motor al dezvoltării durabile, a afirmat președintele IMM România, Florin Jianu, în cadrul unei conferințe.

IMM România a organizat miercuri, împreună cu IMM Iași, evenimentul din regiunea Nord-Est, sub egida: ‘IMM România – Mediul antreprenorial și perspectivele dialogului social’.

‘Ne aflăm astăzi la Iași unde discutăm despre rolul dialogului social în implementarea politicilor de dezvoltare a județului. În regiunea Nord-Est, provocările economice sunt din ce în ce mai evidente. Considerăm că este esențială susținerea investițiilor în economia verde, reducerea taxelor și impozitelor pentru impulsionarea economiei locale și promovarea inovării ca motor al dezvoltării durabile. În același timp, ne îngrijorează profund că, dată fiind situația economică precară, cu încasări din ce în ce mai mici în economia reală, ANAF pune popriri abuzive pe conturile firmelor, nu mai oferă posibilitatea reeșalonărilor de plată și, în acest fel, blochează economia’, a declarat Florin Jianu, citat în comunicat.

În cadrul evenimentului, discuțiile s-au concentrat asupra importanței dialogului social și a creșterii implicării reprezentanților mediului de afaceri în dezvoltarea politicilor socio-economice care influențează activitatea angajaților și angajatorilor.

Astfel, evenimentul s-a axat pe două teme principale: contribuția dialogului social la implementarea politicilor de dezvoltare din județul Iași și concluziile cercetării Cartei Albe a IMM-urilor din Regiunea Nord – Est.

Conform sursei citate, printre principalele dificultăți menționate de către antreprenori au fost: inflația, cu 62,41% dintre respondenți, creșterea cheltuielilor salariale – 60,99% și concurența neloială – 42,55%.

În schimb, principalele oportunități de afaceri au fost: creșterea cererii pe piața internă, cu 57,89% dintre respondenți, folosirea de noi tehnologii – 51,02% și realizarea unui parteneriat de afaceri – 37,28%.

‘Principalele nevoi de finanțare subliniate de către respondenți au fost: investițiile imobiliare, echipamente sau tehnologie – 52,14%, dezvoltarea unor produse, servicii sau accesarea unor piețe – 37,53% și finanțarea stocurilor și capital de lucru – 27,71%. Situația numărului de persoane nou angajate în IMM-uri a fost: 3.82 angajări, 1,91 plecări, rezultând un spor net de 1,91 salariați’, se mai precizează în comunicat.