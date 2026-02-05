Kaufland lansează prima campanie de psihonutriție: „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”

Kaufland România lansează „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”, prima sa campanie de psihonutriție dedicată părinților și copiilor din România. Inițiativa explorează relația dintre alimentație și emoții, oferind părinților sprijin practic pentru a gestiona cu calm și empatie momentele tensionate legate de poftele alimentare de dulciuri ale copiilor.

Părinții știu regulile, dar emoțiile complică deciziile

Un studiu național realizat de Kaufland, în parteneriat cu iZi Data, arată că 8 din 10 părinți se confruntă zilnic sau de câteva ori pe săptămână cu cereri ale copiilor pentru dulciuri și gustări, iar răspunsul nu este întotdeauna simplu. 43% dintre părinți încearcă să ofere alternative sănătoase, în timp ce 33% aleg să negocieze. Pentru 56% dintre părinții tineri și 64% dintre cei peste 45 de ani, refuzul rămâne dificil.

În multe situații, decizia părinților nu este determinată de lipsa de informații, ci de factori emoționali precum oboseala, presiunea sau sentimentul de vină. Pentru 39% dintre mame, oboseala este principalul motiv care influențează alegerile alimentare, în timp ce tații menționează mai frecvent sentimentele de vină și milă atunci când trebuie să refuze copilul.

Poftele apar cel mai des înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%). De asemenea, menținerea regulilor alimentare devine mai dificilă în afara casei – la cumpărături (46%) sau în vizite la bunici, petreceri ori vacanțe (32%).

Prima campanie care aduce în prim-plan relația părinte–copil

„Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce” pune în prim-plan perspectiva psihonutriției și legătura dintre emoții și deciziile alimentare în familie. Prin această campanie, Kaufland își propune să ofere părinților instrumente practice pentru a răspunde calm și ferm în situațiile tensionate, fără a deteriora relația cu copilul. Accentul este pus pe dialog, empatie și sprijin emoțional, nu doar pe reguli nutriționale.

„Responsabilitatea noastră, în calitate de retailer alimentar, merge dincolo de raft. Ne-am asumat un rol activ în educația nutrițională și susținerea părinților, mai ales în fața provocărilor de zi cu zi. Această campanie reflectă angajamentul nostru de a construi, alături de familii, un viitor mai sănătos pentru copii”, afirmă Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova.

Seria educativă cu Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie

Componenta principală a campaniei este o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu. Materialele abordează teme precum: replici-cheie pentru a refuza empatic, tehnici de reglare emoțională, strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare și metode de a oferi alternative sănătoase, fără conflict. Primul episod este deja disponibil pe canalul de YouTube Kaufland, iar următoarele vor fi publicate săptămânal.

„Ca terapeut relațional, mă bucur să mă pot alătura acestei inițiative, care pune în prim-plan dinamica relațiilor, cu scopul de a crește calitatea acestora. Adesea, accentul informațiilor când vine vorba de nutriție este pus pe ce ar trebui să facă copilul. În același tim, cred că este esențial să avem în vedere care este relația noastră, ca părinți, cu mâncarea și cum ne putem susține emoțional pentru ca întreaga familie să facă alegeri alimentare mai conștiente”, declară Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie.

Campania va beneficia de promovare pe platformele social media ale companiei cât și în magazine. Mai multe informații despre proiectul „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce” sunt disponibile pe site-ul companiei: Când cere ceva dulce | Kaufland

„Nutriția bună” – direcție strategică pentru Kaufland

Inițiativa face parte din strategia de responsabilitate corporativă Kaufland, în cadrul pilonului „Nutriție bună”. Această direcție urmărește conștientizarea publicului cu privire la o alimentație echilibrată, promovarea produselor sănătoase și dezvoltarea de soluții accesibile pentru o nutriție sustenabilă.

De-a lungul timpului, Kaufland a dezvoltat inițiative dedicate copiilor precum Akademia Kinderland, NutriCOOLtura și Supereroii FRESH, menite să îi apropie mai mult de consumul de fructe și legume prin joacă și experiențe interactive adaptate vârstei.

În plus, în magazinele Kaufland părinții au posibilitatea să achite cumpărăturile la casa prioritară unde nu există dulciuri și tentații pentru cei mici.

Campania vine ca răspuns la o realitate îngrijorătoare: deși 7 din 10 părinți se declară informați cu privire la alimentația copiilor, România rămâne printre țările europene cu cele mai mari rate de obezitate infantilă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români de 7–8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

Metodologie studiu iZi Data:

Studiu online targetat IZI data inițiat de Kaufland, realizat în rândul părinților de copii cu vârste între 2 și 8 ani, utilizatori de internet, din toate regiunile României, pe un eșantion de 1001 respondenți. Perioada de colectare: 17-28 iulie 2025.