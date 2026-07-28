Kelemen Hunor: Legea salarizării are șanse minime să ajungă în Parlament în perioada imediat următoare

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul noii legi a salarizării unitare nu are șanse să fie adoptat în această săptămână și nici în următoarea, în condițiile în care persistă divergențe majore legate de veniturile angajaților din educație și sănătate, precum și de identificarea surselor de finanțare.

‘Să treacă în această săptămână (șanse – n.r) zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci, eu cred că, eventual în august (…) În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense. A participat și domnul ministru Cseke, care este interimar la sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase. Acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure, fiindcă, cu toată bunăvoința celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta ca să scadă venitul la nicio categorie socio-profesională din educație. Asta este situația. Nu se poate ajunge acolo să ai o nouă lege și educația și sănătatea se piardă. Vorbesc de cele două sisteme mari, unde avem o preocupare poate mai accentuată și nu vom accepta în niciun fel. Deci, acolo mai avem nevoie de discuții’, a declarat, luni, Kelemen Hunor la Digi 24.

Liderul UDMR a atras atenția asupra impactului bugetar al proiectului, arătând că suma discutată pentru anvelopa salarială a crescut de la 8 miliarde la 12,1 miliarde de lei.

‘Plus, mai avem o problemă: nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus. Că inițial discuția era în coaliție și, mă rog, în grupul de lucru și ceea ce am semnat, la un moment dat, la inițiativa Administrației Prezidențiale, vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde. Și când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier, în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiții nu-l pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat, și să creștem taxele exclus. Și atunci trebuie să vedem de unde aducem aceste sume’, a mai spus liderul UDMR.

El a menționat și presiunea financiară reprezentată de plata unor drepturi salariale restante pentru magistrați, stabilite prin hotărâri ale instanțelor.

‘Plus, mai există o discuție, că trebuie să acoperim anul viitor și acele restanțe pentru magistrați, care au fost, prin justiție, date magistraților. În primul rând judecătorilor, dar există procese și pentru procurori. Asta înseamnă, în totalitate, în jur de, dacă și procurorii vor câștiga și vor câștiga, sunt convins de acest lucru, spre 6 miliarde (…) Deci, în acest moment, există întrebări la care nimeni nu ne dă un răspuns. Nu putem vota o lege a salarizării în care nu există acoperire pentru cele 4 miliarde. De aceea spun că, în această săptămână, exclus să vină legea salarizării și săptămâna viitoare, nu prea cred că va veni’, a mai adăugat Kelemen Hunor.

Referitor la protestele anunțate de Federația Sanitas, Kelemen Hunor și-a exprimat speranța că greva va fi amânată, în condițiile în care negocierile continuă și proiectul de lege nu este încă asumat.