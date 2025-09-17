Lagarde: Instituțiile financiare nebancare sunt echivalente cu 400% din PIB-ul zonei euro

Fondurile de investiții, companiile de asigurări, fondurile pieței monetare și vehiculele de securitizare au crescut de la aproximativ 140% din Produsul Intern Brut (PIB) în 1999, până la aproape 400% în prezent, a remarcat miercuri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite EFE.

‘Una dintre principalele schimbări structurale din sistemul financiar din ultimele două decenii a fost amprenta tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare’, a declarat Lagarde la o conferință având drept temă următoarea criză financiară. Sectorul financiar nebancar, a adăugat Lagarde, ‘este din ce în ce mai important în finanțarea economiei reale și gestionarea economiilor gospodăriilor și companiilor’.

Fondurile de investiții, asiguratorii, fondurile de piață monetară și vehiculele de securitizare reprezintă acum peste 60% din sectorul financiar al zonei euro, conform cifrelor furnizate de Lagarde. Aceasta a avertizat, încă o dată, că băncile și instituțiile financiare nebancare sunt puternic interconectate.

În zona euro, expunerile activelor băncilor pe instituțiile financiare nebancare sunt considerabile și reprezintă, în medie, aproximativ 10% din activele totale ale celor mai mari bănci, cele supravegheate direct de BCE.

Lagarde a menționat faptul că Europa este uneori acuzată de exces de reglementare, dar a subliniat că rolul supravegherii și reglementării este de a ‘limita riscurile’ inovării sau transformării structurale. Europa va implementa acum ‘o simplificare ambițioasă’ a legislației UE sub conducerea Comisiei Europene, a declarat Lagarde. Însă ‘simplificarea nu înseamnă neapărat dereglementare. Înseamnă menținerea rezilienței cu un cadru de supraveghere și reglementare mai eficace și mai eficient’, potrivit lui Lagarde.