Christine Lagarde (BCE) este sceptică în legătură cu o monedă digitală stabilă legată de euro

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și-a exprimat vineri scepticismul privind necesitatea, în zona euro, a unei monede digitale stabile (stablecoin) legată de euro, spunând că ar putea afecta propria activitate a BCE și ar putea exacerba turbulențele financiare, transmite Reuters.

Stablecoins rămân un produs de nișă, dar creșterea lor rapidă a sporit temerile că reglementarea nu ține pasul cu un produs care ar putea remodela activitatea băncilor comerciale și centrale.

O serie de mari bănci din zona, inclusiv Societe General, lucrează la cripto active legate de moneda unică, încercând să pătrundă pe o piață dominată de dolarul SUA, o decizie care, susțin unii analiști, va spori vizibilitatea euro.

Dar Lagarde susțin că necesitatea pentru stablecoins denominate în euro ‘este mult mai redusă decât pare’ deoarece pot accelera turbulențele de pe piețele financiare și slăbi capacitatea BCE de a ajunge în toate sectoarele economiei cu politica sa monetară.

‘Aceste deficiențe nu compensează câștigurile pe termen scurt în privința condițiilor financiare și de sporire a vizibilității internaționale pe care ar putea-o furniza stablecoins denominate în euro. Dacă vrem să consolidăm vizibilitatea internațională a euro, stablecoins nu sunt un mod eficienta de a face asta’, a apreciat șeful BCE.

Oficialul a citat reducerea valorii USD Coin în timpul colapsului băncii Silicon Valley Bank ca un exemplu al riscurilor legate de monedele digitale stabile.

Pentru creditorii tradiționali problema cheie este că sporirea utilizării stablecoins i-ar putea determina pe clienți să-și mute banii din depozitele bancare, forțând băncile să obțină finanțare mai scumpă de pe piață, potrivit BCE. ‘Cu alte cuvinte, stablecoins poate reduce nivelul creditelor pe care le pot furniza băncile economiei reale’ susțin economiștii BCE.

În schimb, a declarat Lagarde, o inițiativă mai bună ar fi depozitele bancare comerciale tokenizate, acestea fiind mai sigure decât stablecoins.

Declarațiile lui Lagarde diferă de cele ale statelor membre UE, inclusiv Franța, care văd monedele digitale stabile legate de euro ca un instrument pentru sporirea statului internațional al monedei unice.

Și Comisia Europeană consideră că guvernele UE ar trebui să analizeze posibilitatea emiterii de active digitale denominate în euro, cum ar fi stablecoins și monede digitale bancare centrale (CBDC), și rezolvarea riscurilor legate de monedele digitale stabile ancorate de monede străine.

Instrumentele denominate în euro sunt responsabile pentru mai puțin de 1% din creșterea rapidă a pieței stablecoin, care este complet dominată de active denominate în dolari. Acest fapt creează un riscul ca inclusiv capitalul din Europa să ajungă în Statele Unite, alimentând cererea pentru active SUA, în detrimentul activelor europene, susțin oficialii UE.

Monedele digitale stabile sunt un tip de criptomonedă legată de o monedă tradițională, de obicei dolar, și permite oamenilor să mute sume mari de bani fără a folosi sistemele de transfer de plată ale băncilor. Ele au înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani.