Lege promulgată: Un contribuitor poate obține maxim 30% din cota la pensia privată

Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare, arată legea promulgată, luni, de președintele Nicușor Dan.

Potrivit actului normativ, dreptul membrului de a primi echivalentul a maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de către membru.

Legea prevede reguli privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, prin stabilirea criteriilor de autorizare sau avizare a entităților care alcătuiesc acest sistem, a principiilor prudențiale și a cerințelor de funcționare aplicabile acestora. Plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private.

Astfel, aceste fonduri de plată vor fi administrate de societăți specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, prin lege se stabilește suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată. Conform legii, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp, și fonduri de plată a pensiilor viagere, prin care se vor plăti pensii pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului acestuia, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor, potrivit raportului comisiilor de specialitate.