Legea care stabilește crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, Legea privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, precum și crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice (PNIDP).

Potrivit formei trimise spre promulgare, legea instituie cadrul juridic pentru evidența, administrarea, utilizarea și securitatea infrastructurii digitale publice a României, în scopul garantării interesului public și al consolidării încrederii cetățenilor în serviciile digitale publice și reglementează crearea, operaționalizarea și administrarea PNIDP, ca instrument unic de evidență, coordonare și administrare a infrastructurii digitale publice.

Legea se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și entităților aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Nu se aplică autorităților sau instituțiilor publice din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. De asemenea, nu se aplică sistemelor informatice și de comunicații care vehiculează informații clasificate.

Actul normativ prevede înființarea PNIDP, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Conform actului normativ, PNIDP este un sistem informatic de interes național.

Autoritatea competentă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, asigură serviciile de infrastructură și comunicații necesare operaționalizării și funcționării PNIDP, în baza cerințelor operaționale transmise de ADR.

Autoritatea competentă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, asigură securitatea cibernetică a PNIDP, precum și prevenirea și contracararea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților la adresa platformei.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) poate stabili cerințe specifice de securitate cibernetică a datelor informatice cuprinse în PNIDP, monitorizează conformarea cu aceste cerințe și cooperează cu autoritățile și instituțiile publice competente în gestionarea riscurilor cibernetice în condițiile legii.

PNIDP este alcătuită din registre specializate destinate inventarierii categoriilor de resurse digitale publice utilizate de entitățile publice.

Toate registrele specializate din PNIDP se integrează cu Platforma națională de interoperabilitate, pentru schimbul de date securizat și automatizat între entitățile publice, cu respectarea cadrului legal aplicabil.