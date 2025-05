Link&Co 02 este Best Electric Car în România, ediția 2025

Link&Co 02 a fost desemnată cea mai bună mașină electrică din România în anul 2025, conform clasamentului final realizat în cadrul evenimentului BestElectricCar 2025. În același timp, Ford Puma E a primit premiul de popularitate, acordat în urma votului publicului. Competiția a fost organizată de grupul AutoExpert Media, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu sprijinul partenerului principal Arval, lider în segmentul de Leasing Operațional Full Service în România.

Evoluția segmentului autovehiculelor electrice din România este reflectată și în evoluția competiției Best Electric Car, în acest an juriul având de ales din aproape 40 de modele eligibile. Cele 8 modele de mașini electrice care au ajuns în finală sunt impresionante, iar concursul din 2025 a fost unul extrem de strâns.

Finalistele Best Electric Car 2025 au fost:

Primul autoturism electric produs în România – Ford Puma Gen-E

Deținătorul celui mai important trofeu auto european, de 61 de ani – European Car Of The Year 2025 (unde are și România un reprezentant, între cei 60 de membri ai juriului) – Renault 5

Deținătorul titlului World Car of the Year 2025 – Kia EV3

Deținătorul titlului BestElectricCityCar în România 2025, competiție dedicată autoturismelor urbane, mai scurte de 4 metri – Hyundai Inster

Cupra Tavascan – reprezentanta celor mai noi tendințe de design ale mărcii spaniole

BYD Sealion 7 – un model spectaculos recent intrat în România

Link&Co 02 – un alt model chinezesc, din familia Geely, conceput în Suedia, recent intrat în România

Volvo EX90 – nava amiral Volvo, un adevărat etalon al rafinamentului și luxului electric

Cele 8 modele finaliste ale BestElectricCar 2025 au fost prezente în hub-ul de mobilitate din parcarea Arval și testate de echipa BNP Paribas, după care au fost expuse la București Mall timp de trei zile, unde au putut fi admirate și votate de publicul general, pentru ca în cele din urmă să fie testate timp de două zile de un juriu format din 16 oameni cu experiență recunoscută în domeniul auto pe un traseu de 600 de kilometri.

Juriul a avut o sarcină extrem de dificilă în acest an, patru dintre cele 8 modele din finală detasându-se în clasamentul punctelor în momentul în care a început votul. În final, câștigătorul, Link&Co 02, s-a impus la o diferență de numai 3 puncte în fața ocupantului locului secund, Renault 5. Pe pozițiile 3 și 4 au fost Hyundai Inster și, respectiv, KIA EV3.

Iată lista completă a premiilor acordate în cadrul BestElectricCar 2025:

BestElectric Car 2025 în România – Link&Co 02

Premiul pentru popularitate (votul publicului) – Ford Puma GEN-E

BestElectric Tech, pentru cea mai interesantă tehnologie – BYD Sealion 7

BestElectric Range, pentru cea mai buna autonomie – KIA EV3

BestElectric Consumption, pentru cel mai redus consum – Ford Puma GEN-E

BestElectric Design, pentru cel mai reușit aspect – Renault 5

BestElectric Premium, pentru cel mai reușit model premium – Volvo EX90

Cea mai bună infrastructură de încărcare – Cluj-Napoca

„Best Electric Car este un eveniment de referință în industria auto din România și ne bucurăm că reușim să creștem în ritmul accentuat al pieței. Dacă la prima ediție am adunat cu greu 7 finaliste, în 2025 am avut aproape 40 de modele eligibile și a fost o provocare să selectăm cele 8 mașini din finală. Apoi ne-a fost și mai greu să le departajăm, dovadă stând cel mai strâns clasament din istoria concursului. În plus, anul acesta am introdus două noi categorii foarte importante, votul publicului, pentru că este esențial să aflăm ce crede utilizatorul final, dar și premiul pentru capitala de județ cu cea mai bună infrastructură de încărcare, un element esențial pentru dezvoltarea pieței”, spune Florin Micu, coordonatorul proiectului și CEO AutoExpert Media.

„Segmentul autovehiculelor electrice este în continuă creștere în România și observăm acest lucru atât din discuțiile cu partenerii noștri, care ne cer tot mai des astfel de modele, dar și din rezultatele Observatorului Arval de Mobilitate, pe care îl vom lansa în curând și care arată tendințe interesante pentru piața internă. Asocierea cu acest eveniment de referință pentru industria auto din România a venit natural pentru Arval și mă bucur că suntem și în 2025 partener principal, fiind un segment care ne interesează în mod deosebit. Aș vrea să îi felicit pe participanți și pe câștigători, și în plus să punctez faptul că noi, la Arval, rămânem dedicați în a oferi soluții de mobilitate sustenabilă partenerilor care vor să facă această investiție într-un mod informat”, susține Roxana Lupescu, Director General la Arval Service Lease România.

Pentru ediția 2025 a BestElectric Car 2025 echipa AutoExpert Media și-a propus să ofere publicului din România o analiză detaliată a modelelor disponibile în acest moment în showroom-uri și să consolideze parteneriatele tradiționale cu Ministerul Mediului, Arval, partenerul principal al evenimentului, Eldrive, partenerul de încărcare, Schaeffler, care a preluat această ștafetă după achiziția Vitesco, București Mall, Hotel TTS Covasna, la care s-a adăugat unul dintre principalii furnizori de anvelope pentru vehicule electrice – Hankook.

La final, ca de obicei, conferința de presă pentru anunțarea premiilor a avut loc la Ministerul Mediului, cu participarea domnului ministru Mircea Fechet.