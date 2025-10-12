Ludovic Orban: Un lucru foarte important după care va fi judecată România va fi Legea bugetului de stat pe 2026

Un lucru foarte important după care va fi judecată România la nivelul Comisiei Europene și al agențiilor de rating va fi Legea bugetului de stat pe anul 2026, a declarat sâmbătă consilierul prezidențial Ludovic Orban.

”Știm foarte clar că suntem sub monitorizare la nivelul Comisiei Europene, că România este în procedură de deficit excesiv. Agențiile de rating care dau, cât de cât, un certificat de bonitate, de încredere, urmăresc evoluțiile. Și unul din elementele cele mai importante de care se va ține cont în evaluarea conduitei României este Legea bugetului de stat. Nu poți să faci Legea bugetului de stat, care, deja, trebuie elaborată, pentru că ea trebuie depusă în Parlament în octombrie, conform Legii finanțelor publice, dacă nu iei măsurile de reformă, de restructurare, de reducere a cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli nenecesare”, a explicat fostul premier, într-o emisiune la Digi 24.

El a adăugat că actuala guvernare a luat ”unele măsuri necesare”, dar, în continuare, trebuie ”dat semnalul unei restructurări în administrație, unei eficientizări a instituțiilor publice, unei debirocratizări și unei orientări a instituțiilor publice către cetățean”.

”Vedem că de două luni de zile coaliția nu reușește să găsească o soluție pentru a opera aceste reduceri de personal, reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal, pentru că fiecare dintre formațiunile politice vine cu propria idee și, de fapt, nu vine cu nicio idee. Este vital să ajungă la o decizie cât mai repede”, a punctat Ludovic Orban.

Consilierul prezidențial a fost întrebat dacă este vina premierului Ilie Bolojan pentru faptul că aprobarea măsurilor privitoare la reforma din administrație este tergiversată.

”Nu poți să pui răspunderea… Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate, așa cum le-a propus Ilie Bolojan, și s-a venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare. Acum, să fim cinstiți, eu vă spun o părere personală: e mult mai greu să faci restructurări acum decât dacă le-ai fi făcut din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării se dădea ordonanță de urgență care spunea ‘trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile’, rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat, mă rog, la niște cheltuieli care nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației”, a afirmat Orban.

El a adăugat că problema este că nu e suficient doar să reduci bugetele instituțiilor.

”Trebuie să faci o restructurare a agențiilor, a autorităților, o restructurare inclusiv în administrația locală. După aceea, într-un fel, nu știu dacă ați văzut disputa, că, inițial, pachetul al treilea a fost botezat de reformă a administrației locale și, cumva, și-au justificat unele dintre partide care nu au fost de acord cu propunerile premierului Ilie Bolojan, spunând că trebuie restructurări și în administrația centrală. Dar, unde sunt propunerile de restructurare în administrația centrală? Evident, revin și spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ține. Oamenii vor judeca guvernarea și nu vor face o diferență între partidele politice, chiar dacă unii își imaginează că, dacă joacă într-un fel, ca să se detașeze de răspunderea politică pentru măsurile impopulare, ei nu vor scăpa de pierderile de încredere și de votanți”, a subliniat consilierul prezidențial Ludovic Orban.