MADR: Comisia Europeană a rambursat aproape un miliard de euro României pentru plățile în avans către fermieri

România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sumă ce reprezintă rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, a transmis Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat de presă.

‘Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat’, a declarat ministrul de resort, Florin Barbu, citat în comunicat.

Potrivit ministerului de resort, în urma rambursării încasate în data de 5 ianuarie 2026, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană (CE), în perioada 2025-2026, se ridică la aproximativ 4,08 miliarde euro și include toate defalcările pe fonduri europene gestionate de România.

Prin aceste rambursări se confirmă corecta derulare a plăților către fermieri, se asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți și se diminuează presiunea asupra bugetului național, fondurile fiind decontate de Comisia Europeană, notează MADR.

Reprezentanții ministerului precizează că, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, în așa fel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul care li se cuvine.