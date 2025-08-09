Magazinele din Bulgaria publică din 8 august prețurile atât în leva cât și în euro

Toți retailerii din Bulgaria sunt obligați, începând din 8 august, să afișeze prețurile mărfurilor atât în leva cât și în euro, cerința aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice și unităților comerciale, informează Novinite.

Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, și vor rămâne în vigoare până în 8 august 2026.

Măsurile anti-speculative menite să limiteze creșterile incorecte de prețuri, în contextul introducerii euro, vor fi în vigoare până în 8 august 2026, și nu până la finalul lui 2025, așa cum a propus inițial Consiliul de Miniștri.

Pentru evitarea dezinformării clienților, ambele prețuri trebuie să apară pe etichete unul lângă altul, cu un font identic, cu aceeași mărime și culoare. Ofertele promoționale trebuie marcate separat și să se distingă clar de prețul standard. Excepțiile sunt în cazul taxiurilor, benzinăriilor și la vânzările de țigări, unde nu este necesar sistemul dual de prețuri.

Retailerii au o perioadă de grație de două luni pentru a-și actualiza softurile pentru îndeplinirea reglementărilor (până în 8 octombrie 2025). Rata oficială de conversie trebuie să fie exact 1,95583 leva pentru un euro.

Experții au avertizat deja că unii retaileri ar putea utiliza scheme diferite de culori, afișând de exemplu prețurile în euro cu font roșu, ceea ce ar da o falsă impresie de discount. Deși legea nu prevede ce monedă trebuie afișată prima, un format neadecvat poate provoca confuzie sau dezinforma clienții.

O clauză separată interzice majorările de prețuri până la finalul lui 2025 dacă nu sunt justificate de motive obiective economice. Dacă sunt observate majorări de prețuri nejustificate, Guvernul poate acționa fără aprobarea prealabilă a Parlamentului.

Firmele mari, cu o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane de leva, au acum noi obligații. Până la 07:00 AM din ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, ele trebuie să publice prețurile finale cu amănuntul la bunurile de consum de bază, cum ar fi alimente, băuturi, tutun și medicamente, pe site-urile lor.

Companiile s-au opus acestei reglementări, spunând că sporesc povara asupra lor și sunt restrictive.