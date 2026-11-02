Manole: Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate. România va pierde bani din PNRR

România va pierde bani din PNRR deoarece a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate, a transmis, luni, ministrul Muncii, Florin Manole, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.
‘Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate. Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea și raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii. I s-a spus atunci că este necesară verificarea și completarea datelor, și adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a țintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate’, a afirmat Manole.
Potrivit șefului de la Muncă, până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituționalizării, iar toți actorii implicați au fost informați oficial că decesele, transferurile în alte centre și formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare.
La data de 10 iulie, dosarul dezinstituționalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica și a asigura conformitatea dosarelor.
‘La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunțat că ținta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informații lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidențiale și persoane care nu erau instituționalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgență revizuirea datelor. În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituționalizate până în anul 2020 sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituționalizare sau transferate în alte centre. Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate. Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă’, a susținut acesta.