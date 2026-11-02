Manole: Noi taloane de pensie pentru beneficiarii care primesc banii pe card, în patru județe

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va distribui, începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, noi taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

‘Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor’, a precizat ministrul.

Acesta a dat asigurări că noile taloane sunt documente oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice.

‘Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice’, a transmis Petre Florin Manole.