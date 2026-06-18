Marea Britanie: Inflația se menține la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni

Rata inflației în Marea Britanie s-a menținut în mod neașteptat la 2,8% în mai, neschimbată față de cel mai scăzut nivel din ultimele 13 luni înregistrat în aprilie, a anunțat miercuri Oficiul Național de Statistică (ONS), cu o zi înainte de reuniunea de politică monetară a Băncii Angliei (BoE), transmite Reuters.

Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la o inflație de 3% luna trecută, din cauza efectelor războiului din Orientul Mijlociu, care au menținut rata inflației în Marea Britanie cu aproape un punct procentual mai ridicată decât previziona BoE în februarie.

Prețurile au scăzut în mai față aprilie la carne, legume, produse lactate, combustibili pentru încălzire, compensând majorarea prețurilor la petrol și la biletele de avion, a precizat ONS.

În cea mai mare parte din ultimii cinci ani, rata inflației în Marea Britanie a fost peste ținta pe termen mediu a BoE de 2%. În aprilie, Banca Angliei avertiza că inflația ar putea depăși 3,5% până la finalul anului și chiar ar putea ajunge la 6% anul viitor, în cel mai sever din cele trei scenarii privind evoluția economiei.

Dar turbulențele de pe piețele financiare s-au atenuat, în urma reducerii tensiunilor în Orientul Mijlociu.

”Datele de miercuri stimulează continuarea abordării prudente a Băncii Angliei. Presiunile inflaționiste nu au arătat până acum semne clare de consolidare, ceea ce probabil va determina joi menținerea ratei dobânzii”, a apreciat Yael Selfin, economist șef la KPMG.

Marea Britanie a fost mai afectată decât alte state occidentale de efectele războiului din Orientul Mijlociu din cauza dependenței de gazele naturale din import, în timp ce producătorii au raportat un avans anual de 8,7% a costurilor cu materiile prime în mai, cea mai mare creștere începând din februarie 2023.

Inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a crescut până la 2,6% în mai, de la un nivel de 2,5% în aprilie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BoE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Datele publicate săptămâna trecută de ONS arată că economia britanică s-a contractat cu 0,1% în aprilie, primul declin lunar începând din august, pe fondul impactului războiului din Orientul Mijlociu.

PIB-ul Regatului Unit înregistrase un avans de 0,3% în martie și de 0,4% în februarie.

Sectorul dominant al serviciilor a scăzut cu 0,2% în aprilie, pe fondul evoluțiilor nefavorabile din domeniul artei, divertismentului și activităților recreative, dar și din administrație și serviciile auxiliare, arată datele ONS.

Un oficial al ONS a precizat că există informații potrivit cărora anularea unor evenimente sportive în Orientul Mijlociu a afectat firmele britanice din domeniu.

Conflictul a dus la anularea Marelui Premiu de Formula 1 atât în Bahrein cât și în Arabia Saudită. De asemenea, nu s-au mai ținut competiții de tenis și fotbal.

Thomas Pugh, economist șef la firma de consultanță RSM, a avertizat că perspectivele se înrăutățesc.

”Prețurile mai ridicate la energie și majorarea costurilor de împrumut, precum și incertitudinile politice vor duce la o stagnare a creșterii economiei în restul anului. Probabil Banca Angliei (BoE) va menține nemodificată dobânda la reuniunea de politică monetară din 18 iunie”, a declarat Pugh.

Comentând datele ONS, ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a spus că războiul din Iran are impact asupra economiei, dar planul ei este unul corect.

Producția industrială a crescut cu 0,4% în aprilie – pe fondul avansului din domeniul farmaceutic, ceea ce a ajutat la compensarea declinului sectorului serviciilor. Și lucrările de construcții au crescut ușor.

În perioada februarie-aprilie, PIB-ul Regatului Unit a înregistrat un avans de 0,7% față de precedentele trei luni, în linie cu previziunile analiștilor.

Fondul Monetar Internațional estimează o creștere de 1,3% a economiei britanice în 2026, un nivel similar cu cel din 2025.