Marea Britanie: Rata șomajului s-a menținut la 4,9% în mod neașteptat

Rata șomajului în Marea Britanie s-a menținut la 4,9% în mod neașteptat, în perioada martie – mai 2026, în pofida turbulențelor politice, arată datele publicate marți de Oficiul Național de Statistică (ONS), transmit DPA și Reuters.

Excluzând bonusurile, câștigurile au crescut în ritm anual cu 3,4% în perioada martie – mai 2026, un nivel similar cu cel din perioada februarie – aprilie 2026 și în linie cu estimările. Incluzând bonusurile, câștigurile au crescut în ritm anual cu 4,3% în perioada martie – mai 2026, o încetinire față de avansul de 4,4% din perioada februarie – aprilie 2026.

Rata șomajului în Marea Britanie s-a menținut la 4,9% în perioada martie – mai 2026, în timp ce analiștii se așteptau să crească la 5%. În rândul tinerilor cu vârsta între 16-24 ani, rata șomajului a ajuns la 16,4%, cel mai ridicat nivel începând din 2014.

Numărul șomerilor a ajuns la 1,760 milioane, un declin de 17.000 față de perioada februarie – aprilie 2026, arată datele ONS. Numărul total de angajați a ajuns la 34,475 milioane, față de 34,327 milioane în perioada februarie – aprilie 2026.

‘Imaginea de ansamblu este una în care persistă ezitarea angajatorilor. Afacerile continuă să fie afectate de presiunea costurilor și operează într-un mediu nesigur, așteptând o clarificare a direcției economice sub conducerea noului premier Andy Burnham’, a apreciat Jack Kennedy, economist la platforma de angajări Indeed.

Datele ONS mai arată că numărul de angajați aflați pe statele de plată a scăzut cu 4.000 în iunie iar numărul locurilor de muncă vacante în perioada aprilie – iunie 2026 a scăzut cu 7.000, la 712.000, față de un vârf de aproximativ 1,3 milioane în 2022.

Declinul numărului locurilor de muncă vacante este determinat, în principal, de firmele mai mici care reduc angajările, a apreciat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Angajatorii se plâng de creșterea contribuțiilor de asigurări social impuse de fostul ministru de Finanțe, Rachel Reeves.