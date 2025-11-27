Marea Britanie: Previziunile de creștere în următorii patru ani au fost revizuite în jos

Economia britanică va crește în următorii patru ani mult mai lent decât s-a previzionat, conform estimărilor organismului public de previziune bugetară OBR, publicate din greșeală miercuri înaintea prezentării bugetului, transmite DPA.

Singura revizuire a creșterii a fost pentru acest an, când PIB-ul Marii Britanii ar urma să crească cu 1,5%, după ce anterior se estima un avans de 1%.

În 2026 creșterea economiei britanice ar urma să se situeze la 1,4% (față de 1,9%), iar în 2027, 2028 și 2029 la 1,5% (de la 1,8%, 1,7% și, respectiv, 1,8%).

Documentul OBR confirmă că în bugetul prezentat de ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, ‘sunt majorate taxele cu sume care ajung la 26 miliarde de lire sterline (34 miliarde de dolari) în 2029-2030, prin înghețarea plafoanelor impozitelor personale și o serie de alte măsuri’.

De asemenea, impozitarea contribuțiilor de asigurări naționale și majorarea cotelor de impozitare a dividendelor, a proprietăților și a veniturilor din economii vor aduce la buget 4,7 miliarde de lire sterline și, respectiv, 2,1 miliarde de lire sterline.

Conform OBR, datoria va crește de la 95% din PIB anul acesta la 96,1% din PIB până la finalul deceniului.

Documentul OBR nu trebuia publicat decât după ce ministrul de Finanțe anunța bugetul în Camera Comunelor, dar a fost prezentat mai devreme pe site-ul instituției, una din seria de scurgeri și dezvăluiri de dinaintea discursului lui Rachel Reeves.