Marea majoritate a românilor (84%) resimt efectele schimbărilor economice asupra stilului de viață

Românii susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață, relevă un sondaj realizat de Reveal Marketing Research, dat joi publicității.

Conform cercetării sociologice, pentru a face față noilor condiții de trai, 49% dintre cei chestionați au redus cheltuielile curente, precum alimentele sau îmbrăcămintea, 41% au amânat investițiile majore, iar 38% au renunțat la vacanțe și alte activități de relaxare.

În acest climat, starea de spirit și emoțiile românilor sunt influențate, principalele emoții resimțite fiind îngrijorarea (30%), nesiguranța (24%) și determinarea de a găsi soluții (23%).

În ceea ce privește principalele provocări cu care se confruntă, cei mai mulți dintre români menționează creșterea costului vieții (51%), urmată de nivelul taxelor și impozitelor (20%) și lipsa de predictibilitate a viitorului (18%). În cazul tinerilor cu vârste între 18 și 34 de ani, apare însă o particularitate: 20% dintre aceștia consideră lipsa oportunităților de muncă sau de promovare drept principal obstacol, comparativ cu doar 10% la nivelul întregului eșantion. Această diferență se explică prin faptul că tinerii sunt în general mai mobili și mai deschiși să caute noi oportunități, ceea ce îi face mai sensibili la schimbările și limitările actuale din economie.

Referitor la perspectiva asupra viitorului apropiat, 45% dintre români își păstrează un optimism moderat, considerând că economia țării ar putea să-și revină, însă procesul va dura mai mult de un an. În același timp, 41% cred că situația nu se va îmbunătăți în următoarele 12 luni și că lucrurile vor continua să se înrăutățească.

În acest context, românii își concentrează așteptările de la companii pe două direcții principale: oferirea de produse și servicii mai utile și mai accesibile (37%) și o apropiere mai mare față de consumatori și de nevoile acestora (32%).

”Studiul arată că românii resimt direct impactul contextului economic asupra vieții cotidiene, manifestând atât îngrijorare și nesiguranță, cât și dorința de a găsi soluții și de a se adapta noilor condiții. Pentru companii, concluzia este clară: succesul pe termen lung depinde de oferirea de produse și servicii relevante, accesibile și de o comunicare apropiată de nevoile reale ale consumatorilor”, a declarat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research, citat în prezentarea studiului.

Aceste așteptări se reflectă și în comportamentele de consum actuale, unde prețul (41%), promoțiile și reducerile (30%) și calitatea sau durabilitatea produsului (15%) sunt criteriile esențiale de decizie. Consumatorii manifestă astfel o abordare pragmatică, orientată către controlul cheltuielilor.

În plus, 1 din 2 români a observat schimbări în felul în care brandurile comunică în ultima perioadă. Cei mai mulți consideră că acestea sunt mai rezervate și mai puțin vizibile (22%), alții remarcă o comunicare intensificată, dar axată în special pe reduceri (19%), iar 14% apreciază că brandurile par mai atente la nevoile reale ale oamenilor.

Reveal Marketing Research este o companie de cercetare de piață full-service, specializată în marketing research, studii sociologice, customer insight, business strategy, market development.

Studiul s-a desfășurat online în perioada 14-20 august pe un eșantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, utilizatori de internet, din mediul urban. Mărimea eșantionului a fost de 1.058 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este +/-3.1% la un nivel de încredere de 95%.