MEDAT actualizează normele de clasificare a structurilor turistice și simplifică procedurile pentru operatorii din sector

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism.

‘Actualizarea răspunde nevoii de a alinia cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice: apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor’, se arată într-un comunicat al ministerului.

Astfel, pentru hoteluri sunt prevăzute criterii suplimentare privind implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, al performanței de mediu și al administrării inteligente a clădirii, existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament.

‘Un alt exemplu îl reprezintă introducerea obligației ca pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate, care solicită clasificarea la 4 și 5 margarete, să fie dotate cu aer condiționat în spațiile de cazare, indiferent de zona în care sunt amplasate. Această cerință era aplicabilă doar unităților de 4 și 5 margarete situate pe litoral și în Delta Dunării’, menționează MEDAT.

Pentru pensiuni sunt introduse și criterii suplimentare care încurajează valorificarea specificului local, precum existența unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meșteșugărești sau desfășurarea unor activități dedicate promovării tradițiilor și obiceiurilor locale.

De asemenea, se instituie categoria de 4 stele pentru bungalow-uri și se stabilesc reguli de încadrare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe roți sau butoaiele. Totodată, operatorii vor putea pune la dispoziția turiștilor materialele informative și în format digital, prin intermediul codurilor QR, aplicațiilor mobile sau al altor mijloace electronice similare.

De asemenea, sunt introduse, pentru prima dată, criteriile și documentația necesare pentru clasificarea ‘resortului turistic’. Acesta este definit, potrivit Legii nr. 41/2026, ca un ansamblu administrat unitar de structuri de cazare, alimentație publică și agrement, amplasat pe o suprafață minimă de 10.000 mp.

Sunt stabilite și noi cerințe privind accesibilizarea unităților de cazare. Hotelurile și motelurile noi, supuse procedurii de avizare a documentațiilor tehnice, vor avea obligația de a amenaja camere adaptate persoanelor cu dizabilități, iar unitățile de alimentație publică noi vor trebui, de asemenea, să asigure accesibilizarea spațiilor, în conformitate cu prevederile legale.

În același timp, este simplificată documentația necesară clasificării structurilor de primire turistice. Operatorii economici nu vor mai avea obligația de a depune certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), informațiile privind activitățile autorizate și codurile CAEN urmând să fie verificate direct de personalul MEDAT prin intermediul platformei ONRC. Operatorii vor avea în continuare obligația de a declara punctul de lucru și codul CAEN aferent activității pentru care solicită clasificarea.

Pe de altă parte, sunt revizuite termenele procedurale aplicabile eliberării certificatelor de clasificare. Astfel, termenul în care solicitanții pot completa documentația depusă se reduce de la 6 la 3 luni, pentru accelerarea soluționării cererilor. Totodată, operatorii vor avea la dispoziție 15 zile lucrătoare, în loc de 7, pentru remedierea unor deficiențe minore identificate în timpul verificărilor la fața locului, efectuate în cadrul procedurii de clasificare.

Ministerul subliniază, totodată, că sunt consolidate măsurile de protecție a turiștilor în cazul radierii certificatelor de clasificare și a licențelor de turism. În cazul radierii certificatului de clasificare, operatorii vor depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu există rezervări achitate pentru servicii turistice neprestate sau, după caz, că acestea au fost preluate de un alt operator economic, cu acordul turistului și cu menținerea condițiilor contractuale și a unui nivel similar al serviciilor oferite. În cazul radierii licenței unei agenții de turism, operatorul economic va declara pe propria răspundere că nu are în derulare pachete de servicii de călătorie și/sau servicii unice nefinalizate ori neachitate către furnizori.

Sunt flexibilizate, pe de altă parte, condițiile de obținere a brevetelor de turism pentru funcțiile de conducere. Brevetele pentru funcțiile de director de agenție de turism, director de hotel și director de restaurant vor putea fi obținute și de absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență, care au minimum 5 ani de experiență într-o funcție de conducere în cadrul unei agenții de turism licențiate, al unei structuri de primire turistice clasificate sau al unei structuri de alimentație publică clasificate și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv deținerea unui atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, după caz.

Documentația pentru obținerea autorizațiilor în turism poate fi depusă atât prin sistemul informatic integrat situr.gov.ro, cât și la sediul instituției.

Ordinul pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, a fost publicat în Monitorul Oficial de miercuri, 8 iulie 2026.