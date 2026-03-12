Meta lansează propriile cipuri pentru inteligenţă artificială, în plină expansiune a centrelor de date

Meta Platforms a prezentat miercuri patru cipuri proprii dedicate sarcinilor de inteligenţă artificială, ca parte a planurilor masive de extindere a centrelor sale de date, transmite CNBC.

Noile procesoare fac parte din familia Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), dezvăluită iniţial în 2023 şi actualizată cu o a doua generaţie în 2024. Cipurile sunt proiectate de Meta şi fabricate de compania taiwaneză Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Yee Jiun Song, vicepreşedinte pentru inginerie la Meta, a declarat pentru CNBC că dezvoltarea de cipuri proprii permite companiei să obţină o eficienţă mai bună între cost şi performanţă în infrastructura sa de centre de date, reducând dependenţa de furnizori externi.

Potrivit acestuia, strategia oferă Meta şi o diversificare a aprovizionării cu cipuri, protejând compania într-o anumită măsură de fluctuaţiile de preţ de pe piaţă.

Primul cip nou, MTIA 300, a fost deja implementat în urmă cu câteva săptămâni şi este utilizat pentru antrenarea unor modele de inteligenţă artificială mai mici, care stau la baza sistemelor de clasificare şi recomandare din aplicaţiile companiei, precum Facebook şi Instagram. Aceste modele sunt folosite pentru a afişa conţinut relevant şi reclame personalizate utilizatorilor.

Următoarele cipuri din serie, MTIA 400, MTIA 450 şi MTIA 500, sunt destinate unor sarcini mai avansate de inteligenţă artificială generativă, precum crearea de imagini sau videoclipuri pe baza unor comenzi text introduse de utilizatori. Acestea nu vor fi folosite pentru antrenarea marilor modele lingvistice.

Meta a anunţat că testele pentru MTIA 400 au fost finalizate şi că cipul urmează să fie implementat în centrele sale de date, în timp ce MTIA 450 şi MTIA 500 ar urma să devină operaţionale până în 2027.

Compania a precizat că fiecare generaţie de cipuri este concepută pentru o durată de utilizare de peste cinci ani. Ritmul de lansare este însă foarte rapid, Meta dezvoltând un nou cip aproximativ la fiecare şase luni pentru a ţine pasul cu expansiunea infrastructurii sale.

Investiţiile masive în inteligenţa artificială includ construirea unui centru de date uriaş în statul Louisiana şi a altor două în Ohio şi Indiana. De asemenea, compania analizează posibilitatea de a închiria spaţiu într-un complex de centre de date din Texas, după ce OpenAI şi Oracle au renunţat la planurile de extindere ale acelui proiect.

În ultimii ani, marile companii tehnologice au început să dezvolte propriile cipuri pentru centrele de date, căutând alternative la plăcile grafice costisitoare şi greu de procurat produse de Nvidia şi AMD.

Aceste cipuri specializate, cunoscute drept circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC), sunt mai mici şi mai ieftine decât procesoarele grafice universale, însă sunt proiectate pentru sarcini specifice.

Google a fost prima companie care a lansat un astfel de cip, Tensor Processing Unit, în 2015, urmată de Amazon în 2018. Spre deosebire de aceste companii, care oferă acces la cipurile proprii prin serviciile lor de cloud, Meta utilizează cipurile MTIA exclusiv pentru infrastructura internă.

Noile generaţii de cipuri vor include cantităţi mai mari de memorie cu lăţime de bandă ridicată (HBM), necesară pentru sarcinile de inteligenţă artificială generativă.

Cererea uriaşă pentru tehnologiile AI a dus însă la o penurie de cipuri de memorie pe piaţa globală, ceea ce ar putea crea probleme de aprovizionare pentru planurile ambiţioase ale Meta.

Memoria este furnizată în principal de companii precum Samsung, SK Hynix şi Micron, iar contractele sunt de obicei pe termen scurt.

În ultimele săptămâni, Meta a semnat acorduri pentru a echipa centrele sale de date cu milioane de procesoare grafice Nvidia şi cu cipuri AMD echivalente cu până la 6 gigawaţi de capacitate pe parcursul mai multor ani.

Noile cipuri MTIA sunt fabricate de Taiwan Semiconductor, care operează în principal în Taiwan, dar are şi o nouă unitate majoră de producţie în statul american Arizona. Meta nu a confirmat dacă aceste cipuri vor fi fabricate şi acolo.

Majoritatea echipei de sute de ingineri care a lucrat la dezvoltarea acestor cipuri este localizată în Statele Unite. Din cele 30 de centre de date operaţionale sau planificate ale Meta, 26 sunt situate pe teritoriul american.