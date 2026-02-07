Metz (AHK România): Posibila pierdere a fondurilor PNRR reprezintă un risc economic major pentru România

Posibila pierdere a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un risc economic major pentru România, avertizează Sebastian Metz, directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).

‘Posibila pierdere a fondurilor PNRR reprezintă un risc economic major pentru România. Nu vorbim doar despre cele 231 de milioane de euro aflate acum în discuție, ci despre peste două miliarde cde euro care pot deveni inaccesibile dacă reformele nu avansează’, a subliniat Sebastian Metz, într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

Acesta a adăugat că ‘într-o perioadă deja dificilă pentru economie, România nu își poate permite să piardă aceste resurse’.

La rândul său, Volker Raffel, președinte AHK România, a subliniat că țara noastră are nevoie să rămână un partener economic puternic în Uniunea Europeană.

‘Reechilibrarea pe termen lung a unui buget sustenabil necesită, după recentele creșteri de taxe, mai multă eficiență în administrația de stat și reducerea birocrației inutile. Pentru obținerea fondurilor UE este esențial ca România să aibă instituțiile publice performante, care să permită buna gestionare a acestor fonduri, astfel încât ele să nu fie diminuate sau plătite cu întârziere. Atât reducerea fondurilor UE, cât și întârzierile în plata acestora încetinesc inutil creșterea economică. Reformele nu mai pot fi amânate, ele sunt esențiale pentru viitorul economic al țării’, a afirmat Volker Raffel, în comunicatul citat.

AHK România a semnalat neîndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul PNRR și solicită tuturor celor implicați să accelereze reformele esențiale.

‘Pierderea sumei de 231 de milioane de euro din PNRR ar avea efecte critice și profund dăunătoare pentru economie, cu atât mai mult în actualul context de încetinire economică, presiuni inflaționiste și scădere a investițiilor’, se arată în comunicat.

Fondurile europene și banii din PNRR în special reprezintă un instrument esențial pentru modernizarea României și pentru creșterea competitivității economice prin investiții în infrastructură, digitalizare, tranziție verde și eficientizarea administrației publice. Pierderea acestor resurse ar afecta mediul de afaceri, locurile de muncă și perspectivele de dezvoltare pe termen lung, consideră reprezentanții AHK România.

Conform organizației, respectarea jaloanelor și implementarea coerentă a reformelor reprezintă nu doar o obligație europeană, ci și o condiție fundamentală pentru menținerea încrederii investitorilor și atragerea de noi investiții.

Camera de Comerț și Industrie susține că este important ca fondurile UE să fie disponibile integral și la timp, iar cererile de finanțare să fie procesate și plătite în intervalul prevăzut.

AHK România își reafirmă disponibilitatea de a rămâne un partener de dialog constructiv pentru autorități, sprijinind cu expertiză și cooperare instituțională toate eforturile menite să accelereze implementarea reformelor și să consolideze competitivitatea economiei românești.

Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova.