Ministerul Dezvoltării: Codul urbanismului vizează monitorizarea stării construcțiilor și dezvoltarea sustenabilă a localităților

Codul urbanismului vizează o abordare preventivă, bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, dar și dezvoltarea sustenabilă a localităților, a transmis joi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Legea a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării și adoptată în Parlament, la propunerea Guvernului. Prevederile actului normativ intră în vigoare săptămâna viitoare, a amintit MDLPA într-un comunicat remis AGERPRES.

‘Prin noile reglementări, am pus bazele unei reforme care schimbă modul în care privim dezvoltarea localităților. Siguranța construcțiilor trebuie urmărită pe întreaga lor durată de viață, iar dezvoltarea urbană trebuie să însemne mai mult decât noi suprafețe construite. Avem nevoie de infrastructură, mobilitate, spații verzi și servicii publice care să crească în același ritm cu localitățile unde trăim’, a declarat ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila.

Noile reglementări urmăresc o abordare preventivă, bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, responsabilizarea administratorilor și planificarea dezvoltării localităților în raport cu nevoile reale ale comunităților, se precizează în comunicat.

‘Pentru clădirile de interes public, precum școli, spitale, centre culturale și alte imobile destinate serviciilor publice, accentul este pus pe prevenție, mentenanță și evaluarea tehnică a construcțiilor, astfel încât eventualele vulnerabilități să poată fi identificate înainte de a deveni riscuri pentru utilizatori’, a indicat MDLPA.

Totodată, conform actului normativ, mobilitatea, infrastructura, protecția mediului și calitatea spațiului urban vor fi prioritare.

Planificarea urbană trebuie să urmărească: dezvoltarea transportului public și a mobilității durabile, crearea unor condiții favorabile deplasărilor pietonale și cu bicicleta, protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi, corelarea noilor dezvoltări cu infrastructura existentă și cea planificată, limitarea dezvoltărilor dezechilibrate, îmbunătățirea calității mediului și a spațiilor în care trăiesc cetățenii.

‘Autoritățile administrației publice locale au, astfel, un rol esențial în adaptarea reglementărilor locale la obiectivele stabilite prin noul cadru legislativ în așa fel încât dezvoltarea unui cartier să nu mai fie evaluată exclusiv prin numărul și dimensiunea clădirilor care pot fi construite, ci și prin calitatea spațiului public, accesul la transport, infrastructură și servicii, precum și prin impactul asupra mediului și comunității’, a evidențiat ministerul.