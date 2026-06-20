Ministerul Energiei: Valoarea plăților efectuate din PNRR a depășit 107 milioane euro, în 2026

Valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în 2026 a depășit 107 milioane euro (inclusiv plăți TVA), totalul plăților cumulate de la începutul programului fiind de aproximativ 319 milioane euro, informează Ministerul Energiei printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în intervalul 12-19 iunie 2026, au fost autorizate și efectuate plăți pentru 10 cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea totală a sumelor achitate fiind de 4,68 milioane euro.

De asemenea, au fost reziliate contracte în sumă de 67,04 milioane euro.

Cererile de transfer în curs de procesare sunt în valoare de aproximativ 141,78 milioane euro, din care cereri depuse 2025 – 80.99 milioane euro (40 de dosare) și cereri depuse în 2026 –

aproximativ 60,79 milioane euro (41 dosare).

‘Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 302 milioane euro. Suma poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare ce pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu Comisia Europeană’, se menționează în comunicat.

Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă, la nivel instituțional fiind asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare.

‘Ministerul Energiei reafirmă angajamentul de a procesa cu celeritate cererile de plată și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Evoluția constantă a plăților efectuate și numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României’, subliniază sursa citată.