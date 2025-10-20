Miniștrii Energiei din UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze rusești

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze rusești, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce și mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie, transmite DPA.

‘O Europă independentă energetic este o Europă mai puternică și mai sigură. Deși în ultimii ani am lucrat din greu și am făcut eforturi pentru renunțarea la petrolul și gazele din Rusia, încă nu am ajuns acolo’, a afirmat ministrul danez al Energiei, Lars Aagaard, care prezidează reuniunea.

Acordul privind o poziție comună privind oprirea importurilor era necesar înainte ca Parlamentul European să finalizeze propunerea. Deja europarlamentarii și-au exprimat sprijinul pentru propunere, într-un vot care a avut loc săptămâna trecută, și care permite începerea negocierilor cu liderii statelor membre UE.

Conform propunerii, importurile de gaze prin conducte și de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor fi interzise permanent cel mai târziu din 2028.

Interdicția negociată de Parlamentul European va fi adoptată cu majoritate de voturi, ceea ce înseamnă că țări ca Ungaria și Slovacia, care importă gaze prin conducte din Rusia, ar putea vota împotrivă.

Este crucial ca inițiativa ‘să obțină un sprijin covârșitor din partea miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană’, a declarat Aagaard.

Sunt în desfășurare eforturi paralele pentru a se interzice mai devreme importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia, ca parte a viitorului pachet de sancțiuni al UE impus Moscovei.

Conform datelor UE, anul trecut Rusia a fost responsabilă pentru aproximativ o cincime din toată cantitatea de gaze importată de blocul comunitar, cu o pondere sporită a GNL. În primul semestru din 2025 UE a importat GNL din Rusia în valoare de aproape 4,5 miliarde de euro.

Sancțiunile pot fi adoptate de îndată ce toate cele 27 state membre UE sunt de acord cu măsurile, fără implicarea Parlamentului European, făcând mai rapid procesul legislativ. Sancțiunile impuse Moscovei au carcater temporar și ar putea fi ridicate după încheierea războiului din Ucraina, dacă UE nu mai are motive să penalizeze Moscova.

Un acord între statele membre UE și Parlamentul European privind interzicerea gazelor prin conducte și a gazelor naturale lichefiate urmărește renunțarea permanentă la importurile de combustibili din Rusia.