Ministrul Economiei: Guvernul a luat nişte decizii intermediare prin care să temperăm creşterea preţurilor

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că Guvernul a luat decizii intermediare prin care să fie temperată creşterea preţurilor şi consideră că s-a reuşit un fel de frânare a acestora. Darău consideră că, dacă s-ar stabiliza preţul barilului de petrol, atunci s-ar stabiliza şi preţurile interne.

”Vedeţi că se vede un impact pe lanţul de preţuri, încă nu atât de mare şi sperăm să nu fie atât de mare precum creşterea preţului la carburanţi. Bineînţeles că sunt aceşti factori externi care nu depind de noi. Vedeţi că în ultimele zile, totuşi, preţul barilului a scăzut. Să vedem ce se va întâmpla. Aţi văzut că statul, guvernul a luat nişte decizii, le-aş spune intermediare, în doi paşi, prin care să încercăm să temperăm creşterea preţurilor în măsura în care statul are puterea să o facă prin legislaţie şi prin măsuri fiscale. Cred că s-a reuşit un fel de frânare, atât cât e posibil, a creşterii preţurilor şi văd că acum, în ultimele zile, ne ajută şi preţul barilului. Sper să nu se dea iarăşi situaţia peste cap, pentru că e foarte volatilă. Dacă s-ar stabiliza preţul barilului, cred că s-ar stabilize şi preţurile interne”, a afirmat Irineu Darău, marţi, la Euronews.

El a fost întrebat dacă sunt de ajuns aceste măsuri sau trebuie reevaluate.

”Acum totul începe de la combustibil şi, cum v-am zis, s-au luat deja măsuri în doi paşi, dar primul pas a fost important. Deşi n-a avut impact imediat la pompă, primul pas, acea ordonanţă de urgenţă a definit situaţia de urgenţa şi a deschis calea pentru măsuri ulterioare. Noi facem analize periodice. Deci, în funcţie de cum evoluează preţul combustibililor, e posibil să se mai ia şi alte măsuri, dar cu datele pe masă şi în functie de bugetul disponibil”, a mai declarat ministrul.

Acesta a explicat că măsurile care se pot lua depind şi de ceea ce România ăşi permite: ”Pentru că, practic, ceea ce s-a luat în al doilea pas ca măsură, a fost ceea ce şi-a permis statul. Bineînţeles că dacă o situaţie extrem de volatilă şi cu preţuri foarte mari la combustibil s-ar extinde pe luni de zile, vom analiza impactul în întreaga economie. Deocamdată intervenim la sursă”.