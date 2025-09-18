Ministrul Florin Barbu: Obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungem la 2,2 milioane de hectare irigate în România, până în 2027

Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, declară că sistemul de irigaţii rămâne proiectul său de suflet, iar până în 2027 obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungă la 2,2 milioane de hectare irigate în România.

„Sistemul de irigaţii rămâne proiectul meu de suflet, iar până în 2027 obiectivul Ministerului Agriculturii este să ajungem la 2,2 milioane de hectare irigate în România, pentru ca fermierii să aibă stabilitate şi siguranţă în producţie. Cred cu tărie că agricultura este cea mai mare bogăţie a noastră, a românilor”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a participat miercuri la Summitul Naţional al Porumbului.

Temele abordate au vizat: Riscurile climatice şi economice – gestionarea integrată în ferme; Tehnologii, inputuri şi soluţii pentru adaptarea la secetă; Politici agricole şi direcţii strategice; Transfer de cunoştinţe şi bune practice; Consolidarea reţelelor de colaborare în agricultură.

Ministrul Florin Barbu a subliniat importanţa culturii porumbului pentru securitatea alimentară a României şi a reafirmat sprijinul constant al Guvernului pentru fermieri şi pentru investiţiile în tehnologie, irigaţii şi procesare agroalimentară.

Ministrul i-a asigurat pe fermierii prezenţi la eveniment că va rămâne un partener de dialog şi sprijin constant, reafirmând angajamentul MADR de a susţine investiţiile şi mecanismele financiare necesare pentru dezvoltarea agriculturii româneşti.

Evenimentul a fost organizat de Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (APPR), în parteneriat cu reprezentanţi ai mediului academic, ai companiilor din agribusiness şi ai administraţiei publice.