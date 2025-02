Ministrul Mediului: Banca Mondială rămâne un partener strategic în finanțarea proiectelor esențiale pentru dezvoltarea durabilă

Reprezentanții Ministerului Mediului s-ai întâlnit marți cu cei ai Băncii Mondiale, discuțiile vizând, printre altele, întărirea capacității de a crea și de a îmbunătăți programele de monitorizare a calității aerului la nivel național, modalități de prevenție a incendiilor forestiere și soluții privind vulnerabilitatea României la inundații și secetă.

‘România este pe un traseu ambițios în direcția sustenabilității, iar reformele din sectorul mediului necesită investiții solide și parteneriate puternice, iar Banca Mondială a fost și rămâne un partener strategic în elaborarea politicilor publice și în finanțarea proiectelor esențiale pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Discuțiile de astăzi (marți, n.r.) sunt esențiale pentru a identifica cele mai eficiente mecanisme de finanțare și implementare a proiectelor verzi, fie că vorbim despre reducerea emisiilor de carbon, gestionarea deșeurilor, împăduriri, protecția biodiversității sau tranziția către o economie circulară. Avem nevoie de soluții inovatoare și sustenabile, iar expertiza Băncii Mondiale ne oferă un sprijin valoros în acest sens. În perioada următoare, ne dorim să consolidăm colaborarea noastră și să accelerăm implementarea proiectelor de mediu, în beneficiul comunităților și al generațiilor viitoare’, a precizat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, potrivit unui comunicat al instituției.

Discuțiile s-au axat și pe aspecte relevante privind întărirea capacității de a crea și de a îmbunătăți programele de monitorizare a calității aerului la nivel național, prin implementarea programelor la nivel local, incendiile forestiere și modalități de prevenție a acestora, la nivelul întregii Europe, soluții privind vulnerabilitatea României la inundații și secetă, aspecte privind securitatea și reziliența resurselor de apă.

S-a vorbit și despre proiectul ‘GEF WATER MAP’, inițiat în septembrie 2024 și axat pe gestionarea eficientă a resurselor de apă. Scopul principal este îmbunătățirea managementului apelor și implementarea unor practici sustenabile în acest domeniu, contribuind astfel la protejarea mediului și la asigurarea resurselor de apă pentru comunități.

De asemenea, s-a discutat despre Proiectul ‘Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți’ și despre ‘Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural’, lansat în aprilie 2023, al cărui obiectiv principal este prevenirea și reducerea, în special, a poluării cu nitrați, amoniac, pesticide și antibiotice. Proiectul are două componente majore: consolidarea capacității instituționale a entităților publice pentru monitorizarea poluării din agricultură și diseminarea de cunoștințe către fermieri privind reducerea poluării agricole.

Întâlnirea a fost urmată de discuții tehnice pe proiectele derulate în parteneriat cu Banca Mondială.

La întâlnire au mai participat Cristian Valer Beseni, secretar de stat, și Avram Alexandru, secretar general al MMAP, iar din partea Băncii Mondiale Anna Akhalkatsi, Country Director for European Countries, Yasser El-Gammal, Country Manager și Gayane Minasyan, Practice Manager for Environment for Europe and Central Asia și alți reprezentanți care au responsabilități în domeniile de colaborare dintre cele două instituții.