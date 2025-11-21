MIPE va analiza mecanismele de eficientizare a fondului salarial, de la începutul anului viitor

Ministerul Investițiilor și Proiecte Europene (MIPE) va analiza, de la începutul anului viitor, mecanismele de eficientizare a fondului salarial, astfel încât motivarea salariaților să nu scadă exact într-o perioadă în care este mare nevoie de fonduri europene, a declarat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern.

El a fost întrebat cum va fi făcută reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în cadrul ministerului pe care îl conduce și dacă ar fi de acord cu o tăiere a sporurilor.

‘Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a avut o serie întreagă de reforme interne, de reduceri de cheltuieli. Discutăm de cheltuieli de chirii tăiate cu 20%, de personal, tăiate cu 22,7%. Vorbesc de net, de impactul pe net salarial al angajaților din MIPE, neprimirea de noi transferuri și detașări. Sunt lucruri pe care deja le-am făcut ca bun gospodar, ca manager în acest cadru instituțional. Cred că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu o reducere de 22,7% a salariilor nete, a făcut deja un pas important în această direcție. Sunt nenumărate alte căi de eficientizare a fondului salarial pe care, cu siguranță, vi le voi prezenta, după o dezbatere internă, discuție cu sindicatul, sunt mai mulți pași care n-ar trebui să fie ignorați. Am această intenție, de la începutul anului viitor, să ne așezăm să vedem care sunt mecanismele pe care, împreună cu colegii mei, le putem lua, astfel încât motivarea salariaților să nu scadă exact într-o perioadă în care avem nevoia cea mai mare de fonduri europene și, în același timp, de a arăta că și ministerul pe care îl coordonez are o înțelegere foarte clară cu privire la eficientizarea administrației publice centrate’, a menționat Pîslaru.

Totodată, el a subliniat că în iunie 2025 a existat o reorganizare administrativă a MIPE.

‘Ministerul pe care îl coordonez, Ministerul Investitorii și Proiectul European, este un minister mare. Este un minister care are personal la nivel central, personal la nivel de teritoriu, are foarte multe posturi de personal detașat, are multe posturi de personal contractual. Sunt lucruri care țin de o analiză judicioasă. Nu am în acest moment o idee de Patul lui Procust în care să spun că în fiecare direcție, serviciu sau ceva, trebuie să tăiem 10% sau orice procent. Ceea ce vă pot spune este că în iunie 2025 a existat o reorganizare administrativă a ministerului pentru a repune pe făgaș Programul de Tranziție Justă. Abia săptămâna trecută am reușit să recâștigăm auditul de sistem la nivel de trecere, ca să putem relua plățile. Acesta este alt lucru reparat în intervalul acesta de guvernare. În legislație se spune că șase luni de zile n-ai voie să faci reorganizarea, dacă a existat în iunie. Prin urmare, nu vă ascund faptul că nu am stat să mă concentrez pe zona de reformă internă pentru că nu aveam cum să produc această reorganizare. Cred că orice instituție și orice management trebuie să se uite din când în când la performanțele instituționale, la eficientizare, la motivarea personalului și acest lucru am intenția să-l fac începând cu luna ianuarie. Atunci vom vedea exact ce măsuri sunt necesare pentru reducerea acestui fond salarial, presupunând că reforma trece în forma pe care o discutăm acum în spațiu public’, a adăugat ministrul.