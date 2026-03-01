Miruţă: Avem o industrie de armament captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că industria de armament din ţara noastră este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri. El a precizat că trebuie să ia măsuri atunci când constată nereguli deoarece nu se poate lupta să aducă bani în România şi ei să aterizeze într-o entitate care de-abia aşteaptă să îşi frece mâinile şi ”să îi spargă prin toate direcţiile”.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă cele 17 miliarde de euro din programul SAFE vor ajunge în industria românească sau cumpărăm echipamente din străinătate.

”Pentru zona Armatei sunt 9,53 milioane de euro. Restul sunt pentru capetele de autostradă şi ceva MAI, situaţii de urgenţă. Autostrada spre Ucraina, dar nu gestionăm noi, gestionează Ministerul Transporturilor. Pentru partea pe care o gestionăm noi de 9,53 de miliarde, 70% din acest bani se vor derula pe teritoriul României cu producţii aici. Mai multe sau mai puţine, în funcţie de proiect. Adică vor fi proiecte care vor avea 100% localizare, asta înseamnă că toată suma de bani trebuie să se învârtă aici. învârtă nu prin buzunarele politicienilor, ci prin diverse societăţi ale statului sau private. Şi alte proiecte nu pot avea 100%, pentru că nu se justifică, nu se poate şi e şi foarte scump să ceri localizarea atât de mare aici”, a afirmat Radu Miruţă.

El a explicat că aproximativ patru, cinci miliarde de euro ”se vor derula prin interacţiune comercială în România, ceea ce e un câştig”.

Miruţă a adăugat că avem fabrici de armament unde au crescut copaci prin pardoseală.

”Avem în industria naţională de armament fabrici unde au crescut copaci prin pardoseală. Noi acolo vrem să vedem roboţi cu braţe din alea care se mişcă, cu linii care funcţionează fără oameni pe lângă ei”, a mai transmis Radu Miruţă.

El a explicat ce se întâmplă atunci când o companie vine să deruleze un proiect în ţara noastră.

”În România vine într-una dintre fabricile care astăzi au copaci acolo. Şi rupe copacul de acolo, că nu e o buruiană să o smulgi, e copac, îl tai cu drujba. Şi aduci un braţ robotizat. Se va întâmpla asta pentru câteva, pentru toate nu se va putea. Deci câteva se vor întâmpla de maniera asta. Dacă după aceea, după ce tu vei fi înlocuit copacul cu un braţ robotizat, nu ai capacitatea managerială de a produce în continuare într-o unitate salvată prin metoda asta, minuni nu se pot face. De asta este critic să scoţi ilegalitatea şi corupţia din conducerea acestor societăţi”, a subliniat ministrul Apărării.

Miruţă a mai fost întrebat dacă mai avem industrie de armament.

”Avem o industrie de armament care este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri. Eu am dat afară 21 de administratori speciali la economie. Am început selecţia, înainte să plec de acolo, pentru 26 de companii. Nu ştiu dacă vor reuşi să-şi pună din nou aceiaşi oameni, dar oricum se reia selecţia, se face o selecţie teoretic transparentă şi am încredere că al meu coleg Irineu Darău, ministrul de la economie, e în aceeaşi logică şi a demonstrat şi e preocupat să se întâmple treburile astea curat. Peste noapte nu se întâmplă”, a afirmat Radu Miruţă.

El a menţionat că a făcut nişte paşi care nu s-au mai întâmplat în România.

”Ştiţi vreodată să se fi trimis dosare la Parchet pentru industria naţională de armament? Sau să se dea afară în două zile 21 de administratori din zona asta? Ok, deranjăm cu asta, dar nu e altă metodă. Eu n-am ceva cu oamenii de acolo. Dar nu mă pot duce să te lupţi pentru a aduce banii ăştia în România şi ei să aterizeze într-o entitate unde de-abia aşteaptă să-şi frece mâinile, să-i spargă prin toate direcţiile. De asta este important să se întâmple treburile sincronizate. Că atunci merge ţara înainte. Adumi nişte bani pe o latură, cureţi pe cei care urmează să primească banii ăştia, vin alţii, sperăm că sunt curaţi, care primesc banii şi din întâlnirea acestor două situaţii dispare copacul şi apare un braţ robotizat. Altfel nu se poate”, a mai afirmat ministrul Apărării.

El a concluzionat că principalele probleme ale industriei naţionale de armament din ţara noastră sunt corupţia şi traficul de influenţă.