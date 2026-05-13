Miruță: Înzestrarea Armatei României nu se rezumă la SAFE

Înzestrarea Armatei României nu se rezumă la SAFE pentru că armata se modernizează prin mai multe programe, prin investiții constante și prin decizii strategice luate pe termen lung, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, care a fost prezent la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA).

”Știu că, în spațiul public, discutăm foarte mult zilele acestea despre SAFE. Și este firesc. Dar vreau să fie clar: înzestrarea Armatei României nu se rezumă la SAFE. Armata se modernizează prin mai multe programe, prin investiții constante și prin decizii strategice luate pe termen lung. De ce este totuși SAFE atât de important? Pentru că SAFE este, pentru România, una dintre cele mai ieftine și inteligente opțiuni de finanțare pentru apărare”, a spus Miruță, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, prin SAFE, România poate împrumuta bani pentru înzestrare în condiții mult mai bune decât pe piețele externe: dobândă de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani și 10 ani perioadă de grație.

”Asta înseamnă că rambursarea începe abia din 2035. Dar SAFE nu înseamnă doar finanțare ieftină. Este șansa României de a dota Armata și, în același timp, de a aduce producție și locuri de muncă în țară”, a completat ministrul.

Acesta a adăugat că, pentru MApN, modernizarea capabilităților și dezvoltarea parteneriatelor strategice rămân priorități clare.

”Trăim într-o perioadă în care tehnologia schimbă radical modul în care se poartă conflictele, iar lecțiile războiului de lângă noi ne obligă să ne mișcăm mai repede, mai inteligent și mai coordonat. Pentru Ministerul Apărării, modernizarea capabilităților și dezvoltarea parteneriatelor strategice rămân priorități clare. Am spus foarte clar și producătorilor: localizarea producției în România este obligatorie, dar nu vom accepta niciodată prețuri umflate artificial sub presiunea timpului. Ministerul Apărării are repere clare de preț, proiectele au fost aprobate prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlament, iar statul român nu va plăti mai mult decât ceea ce este corect”, a subliniat Miruță.

El consideră că SAFE este o oportunitate strategică iar România va intra în acest program cu seriozitate, cu reguli clare și cu respect pentru banul public.

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate, are loc la București, în perioada 13-15 mai, pe platforma ROMAERO Băneasa.

Conform organizatorilor, cea de-a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology și MARCTEL, cât și de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicații duale.

Alături de echipamentele și tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduiește și o expoziție de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forțelor pentru Operații Speciale, a Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne și Armatei Statelor Unite ale Americii, precum și o serie de conferințe tematice, dedicate celor cinci domenii operaționale militare.

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX, Ministerul Justiției – ANP, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la București.