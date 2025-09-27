Monede și bancnote din întreaga lume, acum la îndemâna colecționarilor români

O colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume va fi lansată începând cu 29 septembrie, oferind pasionaților de numismatică și nu numai ocazia de a descoperi istoria banilor într-un mod interactiv și educativ.
”Misiunea verde – Descopera Grădina Botanică”, eveniment tip Treasure Hunt – sâmbătă, 27 septembrie
Creșterea economiei SUA în trimestrul doi a fost mai accentuată decât s-a estimat inițial
România, printre statele membre UE cu o creștere importantă a prețurilor pachetelor de vacanță
Spania: Economia a crescut mai rapid decât se estima, în trimestrul doi din 2025
IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari
Ministrul Muncii: 530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București
TAROM a anulat zborurile spre și dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie
Companiile deținute integral de femei sunt mai profitabile
Ministrul Finanțelor: Proiectul de rectificare bugetară urmează să fie adoptat până la finalul săptămânii viitoare
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut vineri la 6,52% pe an
RetuRO: Românii au returnat în primele opt luni mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, în creștere cu 1,1% în primele șapte luni
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
ACEA: BYD vinde mai multe mașini decât Tesla în UE, pentru a doua lună consecutiv
BERD: Perspectivele de creștere din centrul și sud-estul Europei, afectate de taxele vamale americane și concurența din China
Rețeta unor deserturi de milioane de euro
Războiul prețurilor zguduie relația furnizori–retaileri
Banii care scriu istorie: de la Eminescu la continente îndepărtate, într-o colecție unică
Noutăți editoriale: „Veneția. Istoria întemeierii unei republici”
Ce servicii sunt incluse la bordul avionului și cum îți îmbunătățesc călătoria?
Ghidul pentru achiziția unui apartament de lux în București