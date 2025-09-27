Monede și bancnote din întreaga lume, acum la îndemâna colecționarilor români

O colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume va fi lansată începând cu 29 septembrie, oferind pasionaților de numismatică și nu numai ocazia de a descoperi istoria banilor într-un mod interactiv și educativ.

Primul număr al seriei conține bancnota de 1.000 lei cu Mihai Eminescu și monede din două țări, la un preț special de lansare de 19,99 lei.

În ediția a doua, colecționarii vor primi gratuit cutia pentru fișele numismatice, necesară pentru organizarea colecției. În total, vor fi publicate 40 de ediții, fiecare aducând piese autentice provenite de la bănci centrale și colecții private.

Colecția nu se rezumă doar la obiectele de valoare, ci include și o rubrică dedicată istoriei banilor, care abordează aspecte istorice, economice și numismatice, precum și prezentări ale țărilor de proveniență.

La Muzeul George Severeanu din București, vizitatorii pot admira una dintre cele mai importante colecții de numismatică din țară, ce include peste 11.000 de artefacte, dintre care aproximativ 9.000 sunt monede. Expoziția prezintă atât piese din perioada romană, cât și primele monede care au circulat pe teritoriul României, dar și obiecte vechi de până la 8.000 de ani. Cu ocazia Zilelor Bucureștiului, accesul la muzeu este gratuit.