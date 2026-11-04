Moșteanu: Deficitul bugetar a scăzut și investițiile au crescut față de 2025. PSD și AUR au inventat cifre

Deputatul USR Ionuț Moșteanu le reproșează reprezentanților PSD și AUR că ‘au inventat cifre’ despre economia țării.

Declarația lui Moșteanu vine după ce Ministerul Finanțelor a publicat marți Raportul privind execuția bugetară pe trimestrul III.

‘După primele nouă luni: deficitul a scăzut de la 5,31% la 3,81% din PIB față de aceeași perioadă a anului trecut. Înseamnă un deficit cu 24,17 miliarde de lei mai mic. În timp ce investițiile au ajuns la 107,77 miliarde de lei, cu 25,15 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În trimestrul trei, investițiile publice au crescut cu 48,6% mai mult! Asta după luni întregi în care PSD și AUR ne explicau dezastrul guvernării interimare. Au inventat cifre pe la televiziunile de casă. Ba că e o gaură de 30 de miliarde, ba de 60, ba de 80. O manipulare mizerabilă’, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

El susține că în ultimele luni economia s-a consolidat prin investiții și ‘chibzuință’, nu prin ‘risipa pesedistă’.

Moșteanu îi cere președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să le ceară scuze românilor pentru faptul că ‘a răspândit panică nejustificată și informații false’ despre economia țării.

‘Trebuie să își ceară scuze antreprenorilor, dar și agențiilor de rating, care continuă să ne monitorizeze. Prin declarațiile lui, Sorin Grindeanu nu a făcut altceva decât să încerce destabilizarea piețelor financiare’, a adăugat deputatul USR.