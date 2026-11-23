Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că i-a solicitat ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, să prezinte un plan de țară, coerent, din perspectiva prețului la energie.

Grindeanu a fost întrebat ce a discutat săptămâna trecută cu ministrul Energiei, cu care s-a întâlnit la Parlament și dacă va cere Guvernului să prelungească și în 2027 ajutorul de 50 lei pe lună pentru persoanele vulnerabile.

‘Eu i-am cerut, ca să nu detaliez, să îi prezinte prim-ministrului, nu mie, să prezinte domnului Luca Niculescu, și cred că a și făcut acest lucru, un plan cât se poate de coerent, un plan de țară din perspectiva prețului, dacă vreți, la energie. Am mai spus aceste lucruri. Eu cred că asta e prima prioritate pe care trebuie să o avem ca țară. Asta va însemna poate investiții, vor însemna niște lucruri pe care în mod sigur domnul Chisăliță poate să le prezinte prim-ministrului și după aceea să ne prezinte și nouă, astfel încât să știm care e drumul de urmat și să ajungem unde ne dorim’, a spus acesta la sediul central al PSD.

El a menționat că în acest moment România are cea mai scumpă energie din Europa, ceea ce ‘înseamnă un mare minus pe competitivitatea economică’.

‘Și atunci, ca să repornim economia, sigur că una din măsuri e să avem energie ieftină. Am încredere că domnul Chisăliță va veni cu acest plan și sunt cât se poate de optimist din această perspectivă’, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a precizat că susține prelungirea ajutorului pentru persoanele vulnerabile și în 2027.