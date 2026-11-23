Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că după finalizarea reformei cu privire la administrația publică locală și a celei cu privire la aparatul central al statului trebuie făcută și o descentralizare.

Grindeanu a fost întrebat de ce în paralel cu reforma administrativ-teritorială nu s-a luat în calcul și o descentralizare a atribuțiilor statului.

‘Să știți că am discutat în timpul ședinței despre acest lucru. După ce facem reforma administrației publice locale, după ce facem reforma statului, pe care o coordonează Marian Neacșu, odată încheiate cele două reforme este obligatoriu să vii cu a treia, cea legată de descentralizare. Statul, în final, un stat modern trebuie să își păstreze două atribuții, cea de reglementare și cea de control’, a spus acesta la sediul central al PSD după reuniunea Biroului Permanent Național al partidului.

El a subliniat că descentralizarea și cele două reforme ale administrației publice nu pot fi făcute împreună.

‘Nu merg împreună, pentru că prima oară trebuie să faci reorganizarea administrativ-teritorială, după aceea să faci instituțiile, să elimini multe dintre ele, după care acele instituții să le duci ca decizie la noile județe, să spunem, care vor apărea, iar statul trebuie să își păstreze doar cele două componente, cea de reglementare și cea de control’, a afirmat președintele PSD.