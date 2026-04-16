Nazare: Parteneriatul cu US Exim Bank este esențial pentru a transforma proiectele mari în investiții concrete

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat la Washington cu conducerea US Exim Bank despre finanțarea unor noi proiecte strategice în energie și infrastructură, vizând accelerarea investițiilor și consolidarea rolului României în securitatea energetică regională.

‘O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuțiilor începute anul trecut, privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuțiilor confirmă că România este considerată un partener serios și predictibil, iar oportunitățile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană’, a scris, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat în principal accelerarea proiectelor existente și lansarea unor noi investiții majore în energie.

‘Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute și pregătirea unor noi investiții majore, în special în domeniul energiei – un sector esențial pentru securitatea economică a României și a întregii regiuni’, a transmis el.

De asemenea, ministrul a subliniat că au fost reconfirmate direcțiile prioritare, respectiv continuarea finanțării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităților existente și dezvoltarea de noi capacități; dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională; sprijin pentru investiții în infrastructură și industrie, prin mecanisme de garantare și finanțare oferite de partea americană; identificarea de noi instrumente de finanțare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici.

‘Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă: energie mai sigură și mai accesibilă pentru populație și economie, stabilitate economică pe termen lung și poziționarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării regiunii Mării Negre. Am subliniat în discuții că România are astăzi o abordare pragmatică și orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituții precum US Exim Bank este esențial pentru a transforma proiectele mari în investiții concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanțare reală și proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid și să producă rezultate vizibile pentru economie’, a mai scris Nazare pe pagina de socializare.

Ministrul Finanțelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 20 aprilie 2026.