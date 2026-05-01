Negrescu: Deprecierea leului la nivel istoric reflectă ieșiri de capital și lipsa de încredere a investitorilor în contextul crizei politice

Deprecierea cursului de schimb al leului până la un nivel istoric este determinată de ieșiri semnificative de capital și de scăderea încrederii investitorilor în contextul crizei politice, iar în lipsa unui guvern stabil și a unor măsuri credibile de reformă, presiunile asupra monedei naționale ar putea continua, a declarat joi, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu.

‘Deprecierea cursului de schimb al monedei naționale, până la un nivel istoric, fără precedent în istoria modernă a României, reflectă ieșirile semnificative de capital din economia românească, care au loc în ultimele zile pe fondul efectelor crizei politice. Deprecierea are un singur numitor comun: lipsa de perspectivă a investitorilor în ceea ce privește puterea decizională de la București, în contextul crizei politice. Altfel spus, investitorii se tem că, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, fără un plan concret de măsuri de reformă, va eșua în tentativa de a reduce deficitul bugetar la 6,2% și, practic, de a repune economia românească și finanțele statului pe linia de plutire. Asistăm, din punctul meu de vedere, la o depreciere accentuată a monedei naționale’, a menționat Negrescu.

Potrivit acestuia, Banca Națională încearcă ‘să reducă presiunea asupra cursului de schimb’, reușind treptat să ducă euro către un nivel mai adecvat actualei situații economice și politice din țara noastră.

‘Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, așa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu’, a adăugat specialistul.

În opinia sa, presiunea pe curs ar putea continua dacă la București nu va exista un guvern stabil, cu puteri depline, capabil să reafirme angajamentele investiționale și de reformă ale statului român în cadrul înțelegerilor pe care le are cu Comisia Europeană, cu agențiile de rating și cu marii finanțatori ai României.

‘Deprecierea cursului euro este cel mai fidel indicator al percepției investitorilor asupra situației din România, iar nivelul istoric pe care îl vedem astăzi ar putea fi doar o fotografie de moment. În zilele următoare, pe măsură ce ne apropiem de momentul culminant al moțiunii de cenzură și în funcție de rezultatul acesteia, cursul de schimb s-ar putea deprecia și mai mult. Pentru economia românească, deprecierea cursului se traduce prin costuri mai mari cu utilitățile și o viață mai scumpă pentru majoritatea românilor. Importăm o mare parte din alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse electronice în euro, iar creșterea monedei europene duce, implicit, la scumpirea acestor produse’, susține consultantul economic.

Astfel, chiriile, ratele bancare și serviciile de telefonie vor deveni mai scumpe pe măsură ce această criză valutară se amplifică.

‘Este nevoie ca statul român să intervină, în al doisprezecelea ceas, cu mesaje de calmare adresate investitorilor și opiniei publice. Președintele Nicușor Dan, actualul premier Ilie Bolojan, dar și ceilalți factori politici trebuie să transmită mesaje clare de stabilitate și să susțină angajamentele privind reformele. Altfel spus, trebuie să restabilească încrederea în economia românească, care, din păcate, se erodează pe zi ce trece’, a adăugat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, ‘singura veste bună în actuala situație dificilă este că o mare parte dintre companiile private, inclusiv cele cu impact major în economie, și-au restructurat activitatea’.

‘Se observă un nivel ridicat de reziliență în fața provocărilor generate de inflație, deprecierea cursului și alte probleme macroeconomice. Economia reușește să reziste acestor presiuni, iar faptul că nu asistăm la închideri masive de companii, la un val semnificativ de concedieri sau la falimente pe scară largă arată că, dincolo de pierderile conjuncturale, România rămâne pe un parcurs relativ stabil’, a menționat specialistul.

Adrian Negrescu a subliniat că România se află într-o perioadă de încetinire economică, dar nu într-o criză severă care să ducă la ruperea lanțurilor de producție sau la un val generalizat de falimente și disponibilizări.

Moneda națională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creștere cu 4,13 bani (0,8%) față de cotația precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.