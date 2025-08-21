Nestle a pus la punct o nouă tehnică de producere a ciocolatei pentru a maximiza randamentul păstăilor de cacao

Ca răspuns la scăderea randamentului păstăilor de cacao, din cauza schimbările climatice, grupul elvețian Nestle testează o metodă care permite creșterea părții din fiecare fruct utilizate la producția de ciocolată, fără ca gustul să aibă de suferit, transmite AFP.

În mod tradițional, ciocolata este produsă numai din boabele de cacao, care sunt procesate în ciocolată după fermentare, uscare și prăjire, însă Nestle subliniază că ”o cantitate semnificativă din fruct”, inclusiv pulpa, placenta și coaja ”rămân în mare parte neutilizate”.

Cercetătorii grupului elvețian au pus la punct o nouă metodă care constă în colectarea a tot ce se găsește în interiorul păstăilor de cacao, sub forma unei paste umede, care fermentează în mod natural și permite eliberarea gustului ciocolatei. Masa fermentată este ulterior pisată, prăjită și uscată fulgi care pot fi utilizați la producția de ciocolată ”fără a modifica gustul”.

”Chiar dacă acest proiect este încă într-un stadiu pilot, explorăm în prezent cum am putea folosi această inovație pe scară largă”, a explicat Louise Barrett, directoarea centrului de cercetare și dezvoltare de la Nestle.

Grupul elvețian susține că noua sa tehnologie aduce avantaje și pentru fermierii, care vor avea mai mult timp pentru a se concentra pe bune practici agricole precum rărire, care și-a demonstrat eficacitatea prin îmbunătățirea randamentelor.

După ce au fost stabile timp de decenii, cotațiile la cacao au explodat de la începutul lui 2023. La bursa londoneză de materii prime, tona de cacao valora 1.900 de lire sterline (2.200 de euro) în luna ianuarie 2023. Un an mai târziu cotațiile au ajuns la 3.800 de lire sterline, pentru a ajunge la un maxim istoric de peste 9.000 de lire sterline la mijlocul lunii decembrie 2024. De la începutul anului 2025, cotațiile au mai scăzut, iar miercuri tona de cacao era cotată la 5.600 de lire sterline.

Inovația cercetătorilor de la Nestle vine pe fondul unei crize globale pe piața de cacao. Schimbările climatice, defrișările și condițiile meteo nefavorabile au redus randamentele arborilor de cacao în Vestul Africii, în special în Coasta de Fildeș și Ghana, care sunt responsabile pentru 70% din păstăile de cacao din lume.