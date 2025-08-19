Niculescu: România a închis 14 comitete din 25 în procesul său de aderare la OCDE

România a închis 14 comitete din 25 în procesul său de aderare la OCDE, iar proiectul de Lege privind plata pensiilor private este o recomandare prioritară a acestei organizații, a declarat, marți, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, la dezbaterea publică pe marginea acestui act normativ, organizată de Ministerul Muncii.

Luca Niculescu, în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, a subliniat că acest lucru este stabilit pentru 2026, ceea ce presupune ca toate discuțiile tehnice să fie încheiate până la finele lui decembrie, cel mai târziu începutul anului 2026.

‘Procesul de aderare a României la OCDE, care după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană este cel mai important proiect al României în perioada următoare, va aduce mai multă prosperitate în România, va aduce mai multe investiții, va aduce instituții mai solide și mai credibile, va aduce o dimensiune mai largă, mai mare a României pe harta economică internațională, va însemna mai multă influență pentru România în lume. Practic, intrăm în clubul celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii. Există o țintă fixată de clasa politică pentru aderarea la OCDE, această ținta este 2026. Ca să intrăm în 2026, trebuie să terminăm practic toate discuțiile tehnice până la finalul acestui an, deci până în decembrie 2025, hai să spunem începutul lui 2026. Calendarul este foarte strâns, suntem evaluați de 25 de comitete ale OCDE. Practic, seamănă puțin cu aderarea la Uniunea Europeană, unde aveam capitole de închis, aici avem comitete de închis și ca și cum 25 nu ar fi fost de ajuns, multe dintre ele mai au și subcomitete sau grupuri de lucru, cum este și grupul de lucru pentru pensii private. După fiecare evaluare, evaluările s-au întins pe ani de zile, procesul a început acum trei ani, și după aceste evaluări România primește recomandări, chiar recomandări prioritare. Recomandările prioritare, deși se numesc recomandări, sunt de fapt niște condiționalități fără de care nu putem adera la OCDE’, a explicat Niculescu.

Potrivit acestuia, crearea cadrului legal privind plata pensiilor private este o recomandare prioritară, deci o condiție pe care România trebuie să o îndeplinească.

‘Atunci când ai o recomandare prioritară știi că trebuie să vii cu unele modificări de politici, de practici, câteodată de acte normative. Și noi, în echipa de coordonare, ne asigurăm că ministerele, că instituțiile din România avansează pe acest drum și până acum am avansat bine, adică din cele 25 de comitete am reușit să închidem 14 și, după cum spuneam, ne așteptăm și dorim să le închidem și pe celelalte în perioada următoare. Ministerul Muncii, de altfel, a încheiat Capitolul de muncă și afaceri sociale, a publicat raportul în urmă cu câteva săptămâni împreună cu cei de la OCDE. (…) Într-adevăr, acum există acest proiect de lege (…) ce vreau să spun că este și ca urmare a unei recomandări prioritare din partea OCDE. Deci, când vorbim despre recomandarea prioritară, vorbim despre o condiție pe care România trebuie să o îndeplinească. Deci, din punctul nostru de vedere, al echipei de coordonare, este important ca această recomandare prioritară să fie îndeplinită. Până acum, după cum spuneam, la toate capitolele am avansat bine, mai sunt câteva la care lucrăm, dar acesta este un subiect de mare interes public și este foarte normal să fie de mare interes public, de aceea este foarte bine că are loc această dezbatere după ce, într-adevăr, legea a fost pusă în transparență, au mai existat discuții, am mai avut tot felul de întâlniri la care am participat sau am fost informat despre ele, dar e foarte, foarte bine și sper ca lucrurile să fie și mai clare după această discuție’, a precizat secretarul de stat în MAE.

Conform unor surse, proiectul de Lege privind plata pensiilor private va trebui să treacă prin Guvern în cel mult două săptămâni, în condițiile în care evaluarea Grupului de lucru pentru pensii private este programată în mai puțin de o lună.

Proiectul de Lege privind plata pensiilor private a fost prezentat, în primă lectură, în ședința de Guvern din 8 august, iar acesta prevede două forme de extracție de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.