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Nicușor Dan: Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit

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Președintele Nicușor Dan transmite că partidele au revenit la ‘blocajul politic’, după ce PNL se angajase marți să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

‘Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția’, a scris Nicușor Dan vineri pe rețeaua X.

El a menționat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

‘Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline’, a subliniat Nicușor Dan.

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