Nicușor Dan: Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit

Președintele Nicușor Dan transmite că partidele au revenit la ‘blocajul politic’, după ce PNL se angajase marți să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

‘Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția’, a scris Nicușor Dan vineri pe rețeaua X.

El a menționat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

‘Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline’, a subliniat Nicușor Dan.