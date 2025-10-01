Nicușor Dan: Decizia SUA pe Visa Waiver a avut de a face mai puțin cu situația politică din România

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că ‘decizia Statelor Unite de a suspenda includerea României în programul Visa Waiver a avut de a face mult mai puțin cu situația politică din țara noastră decât cu politica internă americană legată de migrație’.

‘Decizia Statelor Unite de a suspenda includerea României în Visa Waiver a avut de a face mult mai puțin cu situația politică din România decât cu politica internă americană legată de migrație. Pentru că migrația este un fenomen care privește foarte mult societatea americană și a suspenda un program de exceptare de la vize pentru cetățenii unei țări a fost un mesaj de politică internă pe care Statele Unite l-au dat. Între timp, noi am avut discuții foarte consistente și ne-am obligat, ceea ce este absolut normal, să repatriem românii care sunt găsiți fără acte legale pe teritoriul statului american și este o solicitare de revenire pe care statul român a făcut-o, pe care autoritățile americane o au și pe care o vor decide la un moment dat’, a precizat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat pe această temă.

El a spus că a asigurat partea americană că includerea României în Visa Waiver nu va avea un efect migratoriu pentru Statele Unite.

‘Ce putem noi să spunem, în momentul acesta, este că, din punct de vedere tehnic, pe această îngrijorare a Statelor Unite și a societății americane, că un program Visa Waiver va extinde fenomenul migrației, am asigurat partea americană și am și acționat când a fost cazul de a repatria, am asigurat că nu va avea un efect migratoriu pentru Statele Unite’, a subliniat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai afirmat, legat de demersurile privind o întâlnire a sa cu președintele Donald Trump, că această întrevedere ‘cel mai probabil va fi în primul trimestru din 2026’.

‘Ce îmi doresc eu de la această vizită? Îmi doresc ca ea să fie una consistentă pe cele două componente cele mai importante din momentul ăsta – securitate și economie. Pe securitate lucrurile sunt într-o continuitate, adică există comenzi de echipament militar care sunt în curs, ale României către Statele Unite, există o prezență militară americană în România, câteva mii de soldați, deci aici este o continuitate pe care ne-o dorim să își urmeze cursul firesc. Pe partea economică ne dorim foarte mult investiții americane în România, avem potențialul de care am vorbit, gaz la Marea Neagră, o competență peste medie în zona de IT – tehnologie, și pentru ca această vizită să fie fructuoasă din punct de vedere economic ea trebuie precedată de niște vizite la nivel tehnic, astfel încât în momentul în care e o vizită la nivel de președinte să se încheie niște acorduri economice’, a explicat președintele.

El a menționat, referitor la recentul raport al Departamentului de Stat al SUA, că există ‘o cunoaștere foarte bună pe care statul american o are față de România și față de alte țări europene’.

‘Pe aceste condiții, pe acest nivel al justiției, pe acest nivel al dezvoltării economice, informațiile lor sunt cele corecte, dar România este un stat care e aproape de a intra în OCDE, are o economie care și-a dublat PIB-ul, adică trebuie să ne uităm nici pesimist, nici optimist, trebuie să ne uităm realist la situația noastră și este în avantajul reciproc ca legăturile economice între Statele Unite și România să se dezvolte și asta vom face’, a adăugat șeful statului.

Întrebat care ar fi oportunitățile de afaceri pe care le-ar propune președintelui Trump, Nicușor Dan a răspuns: ‘Pe de o parte, la nivelul nostru interior, tocmai pentru că nu avem o strategie bine definită economic, ele sunt, să zicem, suntem la 50% cu ce ne-am duce la o discuție cu Statele Unite, dar vom fi la 100% la 1 ianuarie’.

‘În linii mari, cum am spus, există o oportunitate pe energie, gazul de la Marea Neagră. Intrăm într-o competiție pe inteligență artificială și pe inteligență artificială contează o energie electrică care să fie accesibilă și o competență tehnică, lucruri pe care România le are. Deci a coopera în zona de inteligență artificială este o opțiune foarte serioasă. Probabil că, în câțiva ani de acum încolo, o să fie o preocupare pe zona de echipamente militare. Cam astea sunt zonele mari în care avem interese comune. Putem să ne uităm și la resurse minerale și aici e o discuție foarte nuanțată, cam în zonele acestea’, a mai spus Nicușor Dan.