Nicușor Dan: Grupul de coeziune, unit în cadrul negocierilor care privesc următorul buget UE

Grupul de coeziune va fi unit în cadrul negocierilor care privesc următorul buget UE a declarat joi președintele Nicușor Dan.

‘Alături de Giorgia Meloni am avut o reuniune a șefilor de stat și guvern din cadrul grupului Prietenii Coeziunii, înainte de reuniunea Consiliului European. Vom rămâne uniți în cadrul negocierilor care privesc următorul buget UE, în jurul a patru priorități: 1. Resurse suficiente care să asigure prioritățile noastre comune, 2. Protejarea Coeziunii și Agriculturii, în ceea ce privește finanțarea și regulile de implementare, 3. Contribuții corecte din partea statelor membre, 4. Să nu existe rambursări’, a scris șeful statului pe platforma X.

El afirmă că grupul acestor state va continua eforturile pentru ca aceste priorități să se regăsească în acordul final.

Nicușor Dan a participat, înainte de Consiliul European, la reuniunea Grupului de coeziune, prezidată împreună cu președinta Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni.