Nicușor Dan: Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens privind PNRR și bugetul

Președintele Nicușor Dan a afirmat, luni, că, în perioada următoare, probabil vor exista ‘turbulențe’ pe scena politică, însă partidele din actuala coaliție de guvernare au ajuns la consens privind implementarea PNRR și menținerea traiectoriei financiare a țării.

‘Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens pe PNRR. (…) Există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară’, a susținut șeful statului, în cadrul unor declarații de presă, după ce a participat la un eveniment organizat la ASE.