Apetitul europenilor pentru călătorii atinge un nivel record în 2026, în pofida temerilor geopolitice

Dorința europenilor de a călători în 2026 nu doar că rămâne puternică, ci atinge un nivel record, în pofida presiunilor intense de pe urma creșterii costului vieții și a îngrijorărilor legate de evoluțiile din Orientul Mijlociu, informează publicația elenă Kathimerini.

În același timp, turiștii din Europa intenționează, totuși, să limiteze atât durata călătoriilor lor cât și nivelul cheltuielilor lor, se arată în cel recent raport publicat de Comisia europeană a turismului (ECT).

Industria elenă a turismului va trebui să gestioneze o piață care, deși își menține avântul ridicat, devine din ce în ce mai sensibilă la costuri și la riscurile geopolitice, necesitând o concentrare strategică pe siguranță, raportul calitate-preț și diversificarea produselor oferite, dincolo de ofertele tradiționale, se arată în raportul care analizează evoluțiile din primăvara și vara acestui an.

Conform ETC, intenția de călătorie a cetățenilor din Europa se ridică la un nivel impresionant: 82%.

Acesta este primul sondaj privind încrederea de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. A fost realizat în martie iar datele au fost colectate în timpul recentei escaladări a războiului din Iran. Prin urmare, concluziile reflectă psihologia potențialilor călători în contextul tensiunilor legate de război, care acum sunt a doilea cel mai important motiv de îngrijorare pentru europeni.

Conflictul din Orientul Mijlociu este principala temere geopolitică pentru 18% din potențialii călători, în timp ce securitatea destinației reprezintă un criteriu critic de selecție pentru 22% din participanții la sondaj.

În pofida acestor presiuni, cererea pentru destinațiile europene din Mediterana și din sudul continentului, unde Grecia deține o poziție dominantă, a urcat cu 17%, iar 59% din europeni planifică vizitarea regiunii. 28% sunt interesați de ‘mare și soare’, o creștere de 5% față de anul trecut.

Aproximativ 52% din călătorii care ale Mediterana intenționează să stea mai mult de șapte nopți, o pondere semnificativ mai ridicată decât cea de 42% înregistrată în alte regiuni din Europa. 38% din participanții la sondaj au spus că își limitează durata călătoriei la patru-șase nopți, din cauza presiunilor asupra veniturilor, în timp ce ponderea celor care stau șapte – 12 nopți a scăzut la 37%.